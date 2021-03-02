ТПП АБХАЗИИ И БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ОПОРА РОССИИ» – СОТРУДНИЧЕСТВО НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Деловая жизнь

В феврале в Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с делегацией Башкирского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» во главе с ее председателем, по совместительству представителем ТПП РА в Башкортостане Ляйсан Николаевой.

Открывая встречу, Тамила Мерцхулава подчеркнула, что ежегодные официальные визиты делегации из Башкирии в Абхазию в рамках достигнутого соглашения по линии сотрудничества становятся хорошей традицией.

«Мы рады принимать делегацию из братской для нас Республики Башкортостан. Стоит отметить, что несмотря на пандемию основы взаимовыгодного сотрудничества сохранены в полной мере и показывают свою устойчивость. При вашем содействии произошли позитивные сдвиги во взаимодействии абхазских представителей туриндустрии с их коллегами из Уфы. Более того, состоялся ряд мероприятий, встреч с представителями правительства РБ, коллегами из Башкирской Торгово-промышленной палаты, мы участвовали в V Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС и многое другое», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она напомнила, что отмененные из-за коронавируса в прошлом году выездные мероприятия, не позволили реализовать интересные предложения по линии сотрудничества. В то же время удалось приобрести интересный опыт онлайн- взаимодействия.

«Сегодня мы наблюдаем новую волну предпринимательской активности, людей новой формации – образованных, прогрессивно-мыслящих, искренне желающих не только заработать, но и внести свой вклад в процветание своей республики, регионов, и тем самым повысить качество жизни наших граждан. Предпринимательское сообщество Абхазии тоже старается идти в ногу со временем», – отметила президент ТПП.

Она выразила благодарность башкирским коллегам за поддержку и работу по продвижению в Башкирии интересов малого и среднего бизнеса Абхазии.

«Ваша организация является важным инструментом, который необходимо использовать, в том числе получать новый опыт, расширять партнерскую базу и собственные рынки сбыта», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она привела данные по объему товарооборота между Абхазией и Башкортостаном: в 2020 году он составил 9,5 млн долларов США, а в докризисном 2019 году более 15 млн долларов США. То есть, очевиден значительный спад по поставкам согласно ТНВЭД.

«Хочу вас заверить, что палата и впредь будет способствовать интеграции предпринимателей в традиционные механизмы торгово-экономического сотрудничества, оказывать им поддержку, причем не только абхазским, но и Башкортостана в реализации совместных проектов, по линии туризма. Здесь у нас есть большой потенциал, который мы пока не используем. Для этого предлагаю совместно продолжить начатую работу на долгосрочную перспективу», – сказала президент ТПП.

В свою очередь Ляйсан Николаева, поблагодарив руководство ТПП за теплый и дружеский прием, отметила значимость абхазо-башкирских отношений, в том числе и в сфере предпринимательства. Она выразила уверенность в необходимости сотрудничества и реализации намеченных планов.

В рамках встречи члены делегации из Башкирии озвучили ряд предложений по совместному взаимодействию по линии туризма. Также обсуждался вопрос открытия в Абхазии представительства СДЭК (Служба доставки Экспресс-Курьер), с целью оказания гражданам Абхазии и компаниям спектра своевременной и гарантированной доставки товаров, не выезжая за пределы республики, что позволит сократить время ожидания.

Речь шла и об использовании готовых технологий ведения бизнеса, о создании дополнительных рабочих мест с возможностью стажировки в головном офисе СДЭК, продвижение бренда СДЭК в Абхазии.

Говорилось и о размещении информации о природных красотах Абхазии на телеконтенте международного уровня.

Пользуясь случаем, Тамила Мерцхулава предложила провести презентацию созданного палатой нового фильма об Абхазии на данной площадке, а также организовать пресс-тур в Абхазию с последующим размещением информации на телеканале, который вещает на русском и английском языках и многое другое.

Стоит отметить, что вместе с председателем БРО «Опоры России» Ляйсан Николаевой, Абхазию посетила большая делегация из бизнес-сообщества Башкирии. При содействии НП «Абхазский союз туризма» разработана индивидуальная программа для молодых предпринимателей с целью ознакомления с рядом новых туристических объектов столицы. Были также организованы встречи с некоторыми абхазскими отельерами, и состоялось посещение ряда промышленных предприятий.

Учитывая карантинные меры в республике, делегация была разбита по группам. Общее число гостей – 90 человек.

После официальной части гостям из Башкирии были вручены подарки и встреча продолжилась в непринуждённой обстановке.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА