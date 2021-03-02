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Позиция

Абхазский союз ветеранов Афганистана, объединяющий 140 ветеранов-афганцев, вошел в состав штаба в поддержку Владимира Путина.

Председатель Союза Даур Владимирович Цулукия от лица ветеранов-афганцев поддержал созданный общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Владимировича Путина в Абхазии.

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Председатель научно-культурного центра Ю.Н. Воронова Светлана Воронова поддерживает инициативу по созданию общественного штаба в поддержку Президента России Владимира Путина.

Мы помним, как Владимир Владимирович Путин на руинах разваленного СССР поднял Великую Россию, с которой теперь считается весь мир. Именно его волевым решением Республика Абхазия получила международное признание Россией и рядом других стран мира, а жители Абхазии – гражданство Российской Федерации.

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Представительство Аланского казачьего войска в Абхазии поддержало создание штаба в поддержку В.В. Путина.

Габния Сергей Семенович, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, народный артист Абхазии, представитель Аланского казачьего войска в Абхазии, поддержал открытие общественного штаба в поддержку Президента РФ Владимира Путина.

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Лидер Народной партии Абхазии Якуб Васильевич Лакоба поддержал созданный общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Путина.

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Напомним, что в общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Путина входят люди разных национальностей, возрастов, убеждений и политических взглядов, но объединенные активной гражданской позицией и одной общей идеей – консолидации вокруг российского Президента, гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии – Владимира Владимировича Путина.

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии