А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

НАТО в последние годы последовательно наращивает военное присутствие у российских границ, особенно в двух регионах – это Балтика и Черное море. Об этом заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Иванов, комментируя активность Североатлантического альянса и прямые выпады в адрес России.

«Конкретно это выражается в том, что в Прибалтике и в этой части Европы развернуты четыре батальона. Ситуация в Черном море также вызывает у нас озабоченность», – сказал Иванов во время онлайн-конференции о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для РФ от непредсказуемых действий альянса.

По словам эксперта, очень важный момент заключается в том, что натовцы отрабатывают и применение ядерного оружия. «Проводятся военные учения, объединенные единым замыслом», – сказал Иванов.

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: политикаАвтор: Из российской прессы