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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ… 02.03.2021

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

НАТО в последние годы последовательно наращивает военное присутствие у российских границ, особенно в двух регионах – это Балтика и Черное море. Об этом заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Иванов, комментируя активность Североатлантического альянса и прямые выпады в адрес России.

«Конкретно это выражается в том, что в Прибалтике и в этой части Европы развернуты четыре батальона. Ситуация в Черном море также вызывает у нас озабоченность», – сказал Иванов во время онлайн-конференции о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для РФ от непредсказуемых действий альянса.

По словам эксперта, очень важный момент заключается в том, что натовцы отрабатывают и применение ядерного оружия. «Проводятся военные учения, объединенные единым замыслом», – сказал Иванов.


Номер:  11
Выпуск:  4015
Рубрика:  политика
Автор:  Из российской прессы

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