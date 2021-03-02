ОЧНО-ЗАОЧНО. ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ?

В условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, учебный процесс в школах республики был приостановлен. За то время, которое прошло со дня перехода школ на дистанционное образование, в обществе сложилось различное мнение о том, какое обучение предпочесть – очное, заочное, онлайн-уроки и т.д. Как известно, в связи с существующей неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране были введены ограничения в школах и дошкольных учреждениях. При этом учебный процесс в школах не прекращался, онлайн-уроки стали надежным выходом из ситуации. Однако не все школы, не все учителя и ученики были готовы к этому формату. В любом случае главное и основное условие было и остается здоровье и безопасность детей. Руководствуясь предписаниями санитарных служб, школы ушли на заочную форму обучения. В последнее время наблюдается положительная динамика и уменьшение числа заболевших. В связи с этим в школьном сообществе надеются, что в школах Абхазии поэтапно, с 15 февраля, будет возобновлен учебный процесс. Он будет проходить в привычной для всех очной форме обучения, при этом будут внесены определенные коррективы. О том, как проходил образовательный процесс в школах района и какие новшества ожидаются с 15 февраля мы беседуем с и.о. заведующего отделом образования Администрации Гудаутского района Светланой Айба.

– Наша встреча проходит накануне важного события. Школы вновь возвращаются в прежний режим работы. Вернемся к тому, как проходил образовательный процесс в режиме онлайн-обучения.

– В Гудаутском районе 29 средних школ, в которых обучается чуть более 4000 ребят, с ними работают 608 преподавателей. В педагогических коллективах школ надеются, что оперативный штаб даст согласие на возобновление учебного процесса в очном формате. Возвращение в школы будет носить индивидуальный характер, в соответствии с новым режимом, учитывая учебную базу и контингент учащихся. С 15 октября по известным причинам школы и дошкольные учреждения оказались на карантине. Но это не означает, что образовательный процесс был прекращен. Современные средства связи позволили проводить уроки в онлайн-режиме. К такой форме проведения уроков первыми приступили учителя, имеющие определенные навыки, владеющие компьютером. А для обратной связи нужно, чтобы и у учеников, находящихся дома, был подключен интернет. Такой возможности у многих наших детей и учителей, конечно, нет. Несмотря на это большинство учителей рассылали домашнее задание по WhatsApp, и таким образом связь учитель-ученик продолжалась все время карантина. Отмечу, что если для старших классов такая форма еще приемлема, то самые юные из наших учеников столкнулись с большими проблемами, так как учить их дистанционно намного сложнее, чем старшеклассников. Но и для них онлайн-уроки проводили учителя младших классов. Такой урок в системе Zoom (видеоконференция) прошел в 3 классе Лыхненской средней школы. Учитель Илонда Джинджолия провела открытый урок по русскому языку, и этот урок могли не только посмотреть, но и оценить ее коллеги. Такую форму проведения уроков использовали в Бамборской средней школе, Новоафонской средней школе, Хипстинской, Приморской №1, гудаутских №№3, 4.

– Какие новые требования предъявляют к школам после выхода из карантина? – Это, прежде всего, выполнение всех предписаний санитарно-эпидемиологических служб. У нас уже есть такой опыт, и в школах имеются все необходимые средства для дезинфекции, антисептики, термометры. Учителя будут проводить уроки в масках, для учеников ношение масок носит рекомендательный характер. Изменится и формат уроков, время учебного часа составит 30-35 минут, а перемена будет длиться 10-15 минут. В тех школах, в которых количество учеников превышает 150 детей, это гудаутские городские, Новоафонская и Бамборская средние школы, вводится режим обучения в две смены. В первую смену пойдут дети до 5 класса включительно, во вторую – ученики 6-11 классов. Кабинетная система по понятным причинам также отменяется, то есть учителя сами будут приходить в класс, тем самым передвижение и контакт учеников будет сведен к минимуму. В настоящее время во всех школах корректируется учебная программа, что связано с вышеназванными новыми требованиями. Формат учебного процесса также будет изменен, учебным днем считается суббота, а весенние каникулы будут объявлены рабочими и учебными днями. Также в школах с расписанием в две смены временно будут исключены такие дисциплины, как изобразительное искусство, труд, а обучение будет проходить в дистанционном формате. Это, как мы рассчитываем, временная мера.

– В отдельных школах района, особенно в сельской местности, детей и учителей привозят на занятия на автобусах. К средствам передвижения также предъявлены новые требования.

– 15 сельских школ Гудаутского района обеспечены школьными автобусами для учителей и учащихся. Для обеспечения оставшихся сельских школ заключены договоры с автотранспортным предприятием. Таким образом, все сельские школы не испытывают проблем с транспортом. Администрация района выделяет ежемесячно достаточное количество ГСМ. Поэтому проблем не будет. А санитарные нормы, которые предписаны, будем контролировать и вместе с автотранспортным предприятием по максимуму выполнять.

Учителям всегда не хватает на уроке последних минут, чтобы все успеть. Сейчас перед ними сложная задача: успеть пройти программный материал за короткие, скажем прямо, сжатые сроки. Несмотря на то что учебный процесс не прерывался, учителям предложено весь программный материал пройти по ускоренной схеме, чтобы к концу учебного года дети смогли освоить весь программный материал. Теперь, когда мы вновь возвращаемся к очной форме обучения, те навыки, которые были приобретены, конечно, будут использованы в дальнейшем. То есть онлайн-уроки от наших российских коллег из РФ и в дальнейшем будут большим подспорьем нашим учителям. Качество современного урока будет намного выше, если будут использованы все современные, доступные средства обучения. Их в арсенале учителей в настоящее время достаточное количество. Важно научить и ребят пользоваться этой информацией. И все же урок, когда перед классом стоит учитель и преподносит новую информацию, не сравнить ни с какой иной формой. Я думаю, что именно за такой классической формой обучения порядком соскучились наши учителя и их ученики.

– И наконец, один из самых задаваемых вопросов в обществе, когда начнут свою работу детские дошкольные учреждения.

– Все дошкольные учреждения, а это 6 детских садов в Гудауте и один в г. Новом Афоне, готовы к работе и встрече со своими воспитанниками. Родители малышей знают о том, что детей они будут приводить к главному входу, и после замера температуры ребенка он пройдет в свою группу. То есть в каждом детском саду будут делать все необходимое, чтобы не допустить заболевания. Открытие детских садов, как и школ, будет зависеть от решения, которое будет приниматься оперативным штабом. И завершая нашу беседу, хочу обратиться в первую очередь к родителям наших воспитанников с убедительной просьбой, самим не нарушать правила и нормы, которые нам предписаны медиками. Это временные ограничения, которые мы обязательно преодолеем, если со всей серьезностью отнесемся к своему здоровью и здоровью своих близких.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району