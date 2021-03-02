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02.03.2021
Номер: 11
Выпуск: 4015
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» рад, что государство так высоко оценило профессиональную работу Эдуарда Тебтовича Барганджия.
Мы также поздравляем Э.Барганджия с днем рождения и выражаем благодарность за моральную поддержку нашей газете и как постоянного читателя, и как друга нашего коллектива.
Вы надежный и уважаемый гражданин Апсны, нужный стране и обществу.
Номер: 11
Выпуск: 4015
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»