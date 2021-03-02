Главная




 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 02.03.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» рад, что государство так высоко оценило профессиональную работу Эдуарда Тебтовича Барганджия.

Мы также поздравляем Э.Барганджия с днем рождения и выражаем благодарность за моральную поддержку нашей газете и как постоянного читателя, и как друга нашего коллектива.

Вы надежный и уважаемый гражданин Апсны, нужный стране и обществу.


Номер:  11
Выпуск:  4015
Рубрика:  общество
Автор:  Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»

Возврат к списку

 