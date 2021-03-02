ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДНОЙ НАРОД

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В конце февраля 1947 года научные сотрудники Абхазского научно-исследовательского института им. Н.Я. Марра АН Грузинской ССР (ныне АбИГИ им. Д. И. Гулиа АН Абхазии) Г. А. Дзидзария, Б. В. Шинкуба и К. С. Шакрыл направили протестное письмо в Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии. В документе были изложены факты, подтверждающие конкретные деяния грузинских властей, направленные на насильственную ассимиляцию абхазского народа и растворение его в составе новоявленной грузинской советской нации. Другими словами, речь шла о ликвидации абхазского народа как самостоятельного этноса путём закрытия абхазских школ и свертывания в целом абхазского языка, изменения топонимии, фальсификации истории и культуры абхазов, массового переселения картвелов в Абхазию и т. д. Приведем несколько цитат из документа: «В 1945/1946 учебном году абхазские школы были реорганизованы, т.е. обучение в абхазских школах было переведено на грузинский язык»; «При Сухумском госпединституте не только нет абхазского сектора, но с 1941 года прекращено преподавание абхазского языка и литературы как дисциплины абхазским студентам»; «Примерно с 1941 года прекращена местная радиопередача на абхазском языке, передача проводится только на грузинском и русском языках»; «В июне 1946 года Совет Министров Абхазской АССР вынес постановление (не опубликовано) о том, что вывески государственных учреждений, организаций, промышленных и торговых организаций писать только на грузинском и русском языках. Вслед за этим по всей Абхазии были сняты вывески с абхазскими надписями. А между тем в печати было сделано сообщение (16. VII. 1946 г.), что замена вывесок производится якобы ввиду их неудовлетворительного внешнего оформления»; «За последнее время и в круглой печати перестали делать надписи на абхазском языке»; «Абхазские географические наименования систематически переводятся на грузинскую форму, а иногда и вовсе стираются»; «...практикуется особенно с 1944 года систематическая т. н. мобилизация кадров из Грузии. За последнее время таким образом в Абхазию было направлено несколько тысяч человек. В связи с этим в городах Абхазии производилось чрезвычайное уплотнение населения, а также частичное отстранение местных работников с занимаемых должностей»; «За последнее время в Абхазии для переселенцев из районов Грузии выстроено 10 поселков. Строительство переселенческих поселков продолжается» и т.д.

А в годы сталинщины тбилисские, равно как и огрузинившие марионеточные сухумские власти, «обосновывая» свои действия, цинично высказывали антинаучные тезисы о том, что якобы «абхазцы не являются этнически самостоятельной единицей» и они как представители грузинского племени в целях «культурного развития» должны вливаться в состав грузинской нации.

В это же время глава государственной безопасности Абхазии, генерал-майор И. Гагуа, считая «вредными и опасными» для государства деятельность этих и других предъявителей науки и культуры, под грифом «Совершенно секретно» представил вышестоящему руководству своего ведомства «черный список» из 25 абхазов, «в свое время не привлеченных к ответственности»: Д.Гулиа, А.Чочуа, Г.Дзидзария, К.Шакрыл, М.Хашба, Ш.Инал-ипа, П.Чкадуа, З.Таркил, К.Дбар, М.Чолокуа, Е.Кучуберия, И.Багателия, М.Делба, К.Черкезия, Д.Хашиг, М.Кварчелия, М.Курмазия, Р.Курмазия, К.Осия, К.Авидзба, Н.Когония, М.Какалия, М.Гвинджия, К.Киут, М.Абухба.

В целом эти и другие протесты в защиту абхазского народа, направленные в высшие партийные и государственные инстанции СССР, как правило, не могли быть доводом для должного реагирования со стороны властей. Комиссии ЦК ВКП(б), посетившие Абхазию для проверки жалоб по поводу перевода абхазских школ на грузинский язык обучения, «приходили» к выводу, что абхазские школы обоснованно были переведены на грузинский язык. В таком же духе руководство Грузии разъясняло лично «вождю народов». Более того, центральные власти СССР одобряли и субсидировали такие убийственные для самостоятельного существования абхазского этноса мероприятия, как массовое переселение грузин в Абхазию, переименование абхазской топонимии, фальсификация истории и культуры абхазов и т. п. Ибо московские, тбилисские и сухумские власти одинаково были заинтересованы, чтобы за короткое время расправиться с абхазским народом.

В связи со смертью Сталина грузинским шовинистам не удалось завершить полную ассимиляцию абхазов, за исключением самурзаканцев, большинство которых безвозвратно были включены в состав грузинской нации. Тем не менее, политика огрузинения абхазов продолжалась вплоть до развала СССР. Нет сомнения, что мужественный поступок авторов протестного письма 1947 года постоянно вдохновлял грядущие поколения абхазов – борцов национально-освободительного движения абхазского народа.

На современном этапе строительства независимого Абхазского государства вновь актуальной остается проблема сохранения и упрочения этнической идентичности абхазского народа – государствообразующей нации Республики Абхазия. История подсказывает, что на протяжении длительного времени радикальные изменения в этнодемографической структуре Абхазии, репрессивные, ассимиляционные и иные насильственные действия создавали критические условия для физического и этнокультурного выживания абхазов. Вопросы относительно того, кто проживает сегодня в Абхазии, какова этническая структура населения страны, какие языковые и этнокультурные процессы преобладают, актуальны. И в зависимости от ответов на них, будет определяться судьба Абхазского государства и его коренного народа.

Учитывая критические события 70-летней давности, жизненно важно разработать собственную модель национальной экономики Абхазии; принимать новые законы и программы по иммиграционной политике и оптимизации демографических процессов, включая репатриацию; реформировать образовательную систему для предоставления доступных и качественных знаний на абхазском языке; создавать высококвалифицированные научные, научно-популярные труды, документальные и художественные произведения об истории, культуре и искусству нашего народа и т.д. Все эти мероприятия должны стать практической и теоретической базой для повышения национального самосознания абхазов и непреодолимым препятствием в деле защиты народа от процессов глобализации и ассимиляции.

Претворение в жизнь этих и ряда других безотлагательных мер, приведёт к тому, что абхазский этнос, выстоявший массовую депортацию и колонизацию в прошлые века, трагические годы сталинского и постсталинского тоталитаризма, агрессивную войну Грузии против Абхазии в конце XX столетия, сегодня, уже в условиях государственной независимости Апсны, возродится и займет достойное место в сообществе народов мира.

Теймураз АЧУГБА, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик АНА

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: политикаАвтор: Теймураз АЧУГБА, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик АНА