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Спикер Парламента РА Валерий Кварчия предлагает внести в Конституцию РА изменение, касающееся владения депутатом государственным абхазским языком.

Данное предложение было рассмотрено на заседании парламентского Комитета по государственно-правовой политике 1 марта.

«Депутатом Парламента может быть избран гражданин Республики Абхазия, владеющий государственным языком», – гласит предлагаемое изменение.

«Ранее данный вопрос тоже обсуждался и было внесено предложение, чтобы данный пункт вступил в силу в 2027 году. Нет в мире государства, где избираются люди, не владеющие государственным языком. В Конституции Республики Абхазия абхазский язык обозначен как государственный язык. В Законе о государственном языке говорится, что государственным языком должны владеть президент, министры и депутаты Парламента. Но ЦИК, ссылаясь на то, что в Законе о выборах депутатов Парламента не указывается обязательное знание абхазского языка, не берет это в счет. Некоторые говорят, что это дискриминация, так как не смогут баллотироваться армяне, русские, представители других национальностей. Уже после войны во всех школах стали изучать абхазский язык. Если язык не будет востребован, то никто его и не будет изучать», – сказал Спикер.

Члены профильного комитета проголосовали за вынесение предложения Спикера на заседание сессии Парламента.

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс