ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Владимир Делба поздравил журналистов и сотрудников информационных изданий с Днём работников средств массовой информации.

В тексте поздравления говорится: «Уважаемые журналисты! В знак уважения к вашей профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны появился этот государственный праздник – День работников СМИ. Ваши рабочие будни – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что в своих материалах вы поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы. Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – важные принципы каждого журналиста. От вашей работы зависит осведомленность, информированность и мнение граждан. Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей республики в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами. Желаю каждому из вас здоровья, успехов и интересных профессиональных задач!»

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс