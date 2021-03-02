ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. День, в который отмечается этот праздник, имеет большое значение в истории Абхазии. 27 февраля 1919 г. вышел в свет первый номер абхазской газеты «Апсны». Национальная печать, телевидение и радио всегда были выразителями мнения нашего народа. Невозможно переоценить роль, которую сыграли абхазские СМИ во время Отечественной войны 1992 – 1993 гг., донося до мирового сообщества правду о событиях в Абхазии, сражавшейся за свою свободу и независимость. Вечная память работникам СМИ, погибшим во время войны. Для нашей страны, вставшей на путь демократического развития, большое значение имеют свобода слова и развитие СМИ. Нынешнее время возлагает особую ответственность на журналистов. Именно от них читатели, телезрители и радиослушатели ежедневно ждут объективной и непредвзятой информации о событиях, происходящих в стране», – отмечается в поздравлении главы государства.

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс