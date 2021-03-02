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02.03.2021
Номер: 11
Выпуск: 4015
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ВЫРАЗИТЕЛИ МНЕНИЯ НАРОДА
27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии. В этот день в 1919 году начала выходить первая абхазская газета «Апсны». Ее редактором стал Дмитрий Гулиа.
Газета печаталась на усовершенствованном A.M. Чочуа алфавите (1909). В его основе лежал алфавит, разработанный членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии П.К. Усларом. Издание выходило в течение двух лет и за это время было выпущено 85 номеров.
Номер: 11
Выпуск: 4015
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс