ВЫРАЗИТЕЛИ МНЕНИЯ НАРОДА

27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии. В этот день в 1919 году начала выходить первая абхазская газета «Апсны». Ее редактором стал Дмитрий Гулиа.

Газета печаталась на усовершенствованном A.M. Чочуа алфавите (1909). В его основе лежал алфавит, разработанный членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии П.К. Усларом. Издание выходило в течение двух лет и за это время было выпущено 85 номеров.

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс