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ВЫРАЗИТЕЛИ МНЕНИЯ НАРОДА 02.03.2021

ВЫРАЗИТЕЛИ МНЕНИЯ НАРОДА

27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии. В этот день в 1919 году начала выходить первая абхазская газета «Апсны». Ее редактором стал Дмитрий Гулиа.

Газета печаталась на усовершенствованном A.M. Чочуа алфавите (1909). В его основе лежал алфавит, разработанный членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии П.К. Усларом. Издание выходило в течение двух лет и за это время было выпущено 85 номеров.


Номер:  11
Выпуск:  4015
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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