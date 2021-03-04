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04.03.2021
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум
СПОРТ
Баграт Тания стал победителем первенства Москвы по боксу среди юношей 14-16 лет, которое прошло 21-27 февраля.
В турнире принимали участие спортсмены из различных спортивных школ Москвы.
Абхазский спортсмен выступал в весовой категории 52 кг.
Проведя четыре боя и одержав во всех уверенную победу, Баграт Тания занял первое место и завоевал путевку на участие в первенстве России по боксу.
Также Баграт выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Тренируют спортсмена Ираклий Цурцумия и Александр Курбанов.
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум