СПОРТ

Баграт Тания стал победителем первенства Москвы по боксу среди юношей 14-16 лет, которое прошло 21-27 февраля.

В турнире принимали участие спортсмены из различных спортивных школ Москвы.

Абхазский спортсмен выступал в весовой категории 52 кг.

Проведя четыре боя и одержав во всех уверенную победу, Баграт Тания занял первое место и завоевал путевку на участие в первенстве России по боксу.

Также Баграт выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Тренируют спортсмена Ираклий Цурцумия и Александр Курбанов.

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум