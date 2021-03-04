ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия поддерживает создание общественного штаба в поддержку Президента России Владимира Путина в Абхазии.

Совет Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия сделал заявление:

«В текущей сложной международной геополитической обстановке мы должны объединяться и поддерживать Президента РФ В.В. Путина как гаранта стабильности и безопасности Абхазии и России. Наша Федерация поддерживает создание общественного штаба в поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина в Абхазии и будет со своей стороны участвовать в его работе.

Президент России Владимир Владимирович Путин проводит большую работу в сфере военно-патриотического воспитания молодого поколения. Наша организация за короткий промежуток времени зарекомендовала себя с лучшей стороны на различных площадках.

Мы будем рады взаимодействовать для улучшения эффективности нашего общего дела – здоровой и сильной абхазо-российской молодежи».

1 февраля 2021 года в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии заработал общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Путина, который призван объединить всех сторонников российского Президента в республике. Тринадцать организаций Абхазии уже заявили о своем участии в работе общественного штаба.

Пресс-служба общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.Путина

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: спортАвтор: Пресс-служба общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.Путина