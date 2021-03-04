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ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия поддерживает создание общественного штаба в поддержку Президента России Владимира Путина в Абхазии.
Совет Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия сделал заявление:
«В текущей сложной международной геополитической обстановке мы должны объединяться и поддерживать Президента РФ В.В. Путина как гаранта стабильности и безопасности Абхазии и России. Наша Федерация поддерживает создание общественного штаба в поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина в Абхазии и будет со своей стороны участвовать в его работе.
Президент России Владимир Владимирович Путин проводит большую работу в сфере военно-патриотического воспитания молодого поколения. Наша организация за короткий промежуток времени зарекомендовала себя с лучшей стороны на различных площадках.
Мы будем рады взаимодействовать для улучшения эффективности нашего общего дела – здоровой и сильной абхазо-российской молодежи».
1 февраля 2021 года в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии заработал общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Путина, который призван объединить всех сторонников российского Президента в республике. Тринадцать организаций Абхазии уже заявили о своем участии в работе общественного штаба.
Пресс-служба общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.Путина
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: спорт
Автор: Пресс-служба общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.Путина