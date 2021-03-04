Существенная помощь военного госпиталя

Медики Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выписали последних пациентов мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме для больных новой коронавирусной инфекцией.

Ранее начальник российского мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов отмечал уменьшение случаев заражения COVID-19 и снижение количества ежедневно поступающих пациентов.

«Медики успешно преодолели вызов и достойно оказывали помощь больным, сумев быстро и профессионально настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией», – прокомментировал Абдулмеджит Магомедов.

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3 тысячи 700 жителей Республики Абхазия, из них амбулаторно около 3 тысячи 300 человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тыс. различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тыс. ПЦР-тестов, более 2 тыс. обзорных рентгенограмм грудной клетки. В настоящее время сотрудники госпиталя приступили к свертыванию пневмокаркассных сооружений и укладке медицинского оборудования.

В ближайшие дни медики ЮВО российского мобильного многопрофильного госпиталя в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЮВО