Русские в Абхазии

НАША ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Интервью с председателем ОО «Русская община Абхазии» Романом Сергеевичем Рязанцевым

Прошло три года со дня основания общественного объединения «Русская община Абхазии». Ее возглавляет Роман Сергеевич Рязанцев. В интервью редакции «Апсны.Ру» он рассказал, какую роль может и должна играть эта организация в укреплении независимого Абхазского государства, развитии абхазо-российских культурных, торговых и иных связей, а также в помощи соотечественникам республики.

– Основная задача нашей организации – оказание необходимой помощи в решении жизненных проблем соотечественников, проживающих в Абхазии. Одним из наиболее чувствительных вопросов для наших людей, в основном людей преклонного возраста – пенсионеров, граждан Абхазии и граждан РФ, постоянно проживающих в республике, остаются проблемы получения гражданства РФ, без которого у них нет возможности получать российскую пенсию, и они вынуждены на старости лет выживать на пенсию в 500 рублей в месяц. При этом наше общественное объединение никакого системного финансирования не имеет и ведет свою деятельность автономно.

В течение трех лет члены нашей Общины и неравнодушные граждане на добровольной основе оказывают по мере возможностей посильную помощь всем, кто к нам обращается. Мы оперативно стараемся реагировать на обращения в наш адрес пожилых людей, которых остро волнуют вопросы бесплатного социального и лекарственного обеспечения, вопросы комплексного медицинского лечения и ухода в поликлиниках РФ.

Одним из приоритетных направлений деятельности «Русской общины Абхазии» является решение социальных вопросов пожилых соотечественников Абхазии, и мы наладили взаимодействие по этим вопросам с профильными министерствами и ведомствами республики. Также оказываем и различную помощь гражданам России, которые попадают в беду, находясь в республике.

За эти годы провел множество встреч с руководителями многочисленных организаций соотечественников с целью их консолидации и объединения в единую организацию. Дело это оказалось очень сложным и не реализуемым на практике. А ведь нам так нужна взаимопомощь и взаимовыручка между всеми организациями соотечественников.

Важный показатель – это прошедший 2020 год, когда беда с коронавирусной инфекцией пришла в наш общий дом – Абхазию, и наша Русская община совместно с другими общественными организациями («Черноморское казачье войско Абхазии» В.Н. Мироненко, «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» В.И. Шелест и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Н.Б. Лютахина), публично обратилась ко всем организациям российских соотечественников РА объединиться в это непростое время вокруг созданного предпринимателями движения «Мы Вместе» и совместно оказывать помощь нашему государству и жителям республики.

По данным Управления государственной статистики РА, численность русских на 1 января 2019 г. составляла 22 468 человек. По другим неофициальным данным, фактически их проживает в республике около 10-12 000 человек.

Русская этническая группа (Община), проживающая в республике, в основном состоит из граждан пенсионного возраста и сталкивается с большими трудностями социального характера и фактически выживает за счет минимальной российской и абхазской пенсии, значительная часть которой уходит на приобретение продуктов питания, дорогостоящих лекарств. Молодежь, не видя для себя перспектив в стране, массово уезжает в Россию. В целом видим и недовольство у большой части граждан республики, которые устали от затяжного политического кризиса и многочисленных проблем с электричеством, водоснабжением, пенсиями и.т.д.

Очень надеемся, что новый руководитель Россотрудничества Евгений Примаков переориентирует работу ведомства на важные социально-экономические вопросы для соотечественников за рубежом. Балалайки и чаи с блинами пора прекращать, и мы в этом деле его полностью поддерживаем.

Мы помним, как Президент России Владимир Путин призывал россиян проявлять настойчивость в общении с властями на местах. «Граждане РФ должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение ее качества, эффективности этой работы; через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих интересов», – сказал глава государства в ходе выступления на форуме «Сообщество».

Уверен, что такой Совет будет создан, так как он жизненно необходим для реальной консолидации всех организаций соотечественников Абхазии при Посольстве РФ в Абхазии, которое по законодательству о поддержке российских соотечественников за рубежом, обязано этими важными вопросами вплотную заниматься. Необходимо демонтировать старые подходы в деле консолидации соотечественников и заняться системной работой в новом формате. Только тогда будет реальная эффективность и польза людям.

Будем выдвигать достойных граждан Абхазии из русского населения на предстоящих выборах в Парламент Абхазии. Также будем обсуждать эти вопросы с руководством исполнительной и законодательной власти, а также и с лидерами общественно-политических организаций для того, чтобы сообща найти приемлемые варианты для всех сторон. Как вариант – путем квотирования хотя бы двух мест в Народном Собрании – Парламенте РА. Не нормальная ситуация, когда многие годы в законодательном органе страны нет представителя от русской общины.

Впереди предстоит большая работа по содействию в сокращении эмиграционного оттока русского населения из Абхазии; содействие в укоренении, укреплении русской общины как общественно-полезной и политически-активной и жизнеспособной части народа Абхазии. Русская община Абхазии будет содействовать развитию положительного инвестиционного, торгово-экономического, научно-технического, культурно-образовательного сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, оказывать всемерное содействие в укреплении союзнических и стратегических отношений между нашими странами.

Порой сами инвесторы и туристы ведут себя беспечно, у первых основная проблема – это нежелание перед вложением инвестиций проконсультироваться в Минэкономики Абхазии или Торгпредстве России в Абхазии. К сожалению, вместо конструктивного и взаимоуважительного диалога по разрешению конфликта определенные российские бизнесмены начинают разворачивать информационную кампанию в средствах массовой информации, чтобы очернить абхазо-российские отношения в сфере привлечения инвестиций и обеспечения безопасности.

Российские туристы, наоборот, оставляют без контроля и внимания свои личные вещи, ценности и т.д. В любом случае одним из приоритетных направлений деятельности ОО «Русская община Абхазии» будет оказание всяческой помощи российским инвесторам и туристам в их безопасном и комфортном пребывании в Абхазии.

«Апсны.Ру»

(Печатается в сокращении)

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: «Апсны.Ру»