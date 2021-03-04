ВИДНЫЙ УЧЁНЫЙ-АБХАЗОВЕД БЕЗ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ

Сегодня многим известны работы без натяжки энциклопедических знаний старшего научного сотрудника головного академического института (АбИГИ) и научного сотрудника Абхазского Государственного исторического музея, одного из ведущих абхазоведов Гожба Аслана (Руслана) Хаджаратовича. В недавно ушедшем 2020 году полка его работ существенно пополнилась. Помимо двух капитальных трудов, изданных в порядке плановых работ (которые хотя и опубликованы тиражом в тысячу экземпляров, сразу же стали букинистической редкостью) и посвящённых абхазской диаспоре в различных странах, сводного библиографического сборника, явившего собой прорыв в абхазской историографии, колоссальной по объёму и уникальной по содержанию, информативности и значимости для абхазоведческой науки (исторической, этнографической, языковедческой, лингвистической, политологической) переписки с представителями абхазской диаспоры Малой Азии и Ближнего Востока (причём когда это было в условиях антиабхазской грузинской инквизиции и морально- идеологического террора далеко небезопасно и сродни героизму, а это буквально тысячи и тысячи полученных учёным писем, представляющих и сегодня немалую социологическую ценность и несомненно заслуживающих публикации отдельным изданием), данная полка пополнилась ещё пятью продолжающими серию компактными сборниками (№№16-20). При этом вызывает печальные мысли то, что сборники этой интересной и полезной серии изданы мизерным тиражом – всего-то в сто (!) экземпляров. А совсем недавно решением руководства Абхазского республиканского государственного архива в нём был создан с давно назревшим и полным на то основанием «Фонд А.Х. Гожба». Не настало ли время в связи со столь многогранной, значительной по объёму и значимости для абхазоведческой науки полувековой исследовательской и научной деятельностью вполне правомерно и во всех отношениях оправданно поставить вопрос о присвоении учёному, по совокупности всех его многочисленных трудов в различных областях абхазоведения (история, этнография, библиография, составительство и систематизация материалов, язык, собирательство фольклора и т.д.), – дело всей его жизни – учёной степени доктора исторических наук?

Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии