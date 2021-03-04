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Опрос

Почему день ото дня растут цены на лекарства? И стоит ли делать прививку от коронавирусной инфекции? Насколько безопасна и эффективна вакцина, разработанная российскими учеными? Наверняка нет человека, которого не волновали бы эти вопросы. Волнуют они и сухумчан. Вот что показал опрос, проведенный корреспондентом «РА»

О ценах на лекарства

Эдгар, рабочий:

– Я живу в постоянном страхе за своих близких. Я боюсь, что коронавирус затронет мою семью. Как тогда быть? Говорят, лечение на дому да и восстановление после больницы обходится очень дорого. Одни мои знакомые (у них болела вся семья) потратили 100 тысяч рублей, другие 200 тысяч. У меня таких денег нет. Цены в аптеках растут и растут. Даже обычные лекарства – жаропонижающие, от сердца подорожали, что говорить о противовирусных и других препаратах, применяемых для лечения ковида? Понимаю, что рост цен связан с закупом лекарств за границей и аптеки в ущерб себе работать не могут. Однако эти вопросы должно регулировать государство. Иначе что делать людям, которые не могут купить себе лекарства?

Эмма, пенсионерка:

– Очень подорожали лекарства. Если раньше при обычной проблеме со здоровьем можно было уложиться в 500-1000 руб., сейчас и пару тысяч не хватит. Некоторые препараты вообще исчезли из аптек, например, фосфалюгель, широко применяемый при лечении гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Я, вообще, получаю только абхазскую пенсию, живу одна. Мне никто не помогает. Всю жизнь работала, а пенсии только на валидол и хватает.

Сусанна, пенсионерка:

– Лекарства еще дороже стали. Я стараюсь экономить, подбирая более дешевые аналоги лекарств, необходимых мне, хотя раньше так не делала. Например, вместо конкора от сердца беру бесопролол, вместо но-шпы от спазм – дротаверин.

О вакцинации от коронавирусной инфекции

Михаил, строитель:

– Я понимаю, что без вакцинации остановить этот страшный вирус будет очень сложно, а может, и невозможно, однако сам пока что не буду торопиться делать прививку. Предпочитаю маски и социальную дистанцию плюс ограниченное число контактов. Поясню почему. Меня настораживает, что многие из тех, кто пропагандирует вакцину и утверждает, что она полностью безопасна и эффективна, сами не вакцинируются. Не так давно смотрел передачу по российскому телевидению на эту тему. Все её участники говорили о необходимости вакцинации, а когда ведущий спросил, кто из них уже сделал прививку, оказалось только один человек, остальные приводили какие-то доводы. И сам ведущий сказал, что это всего лишь отговорки. Правда, у одного была серьезная причина.

Возможно, спустя время я сделаю прививку, но не сейчас. Не могу преодолеть какой-то психологический барьер внутри себя.

Аня Убирия, повар:

– Я не буду делать эту прививку, но не потому, что боюсь или не доверяю российской вакцине. Я уже переболела коронавирусом, и у меня достаточно антител. Я считаю, что люди должны делать эту прививку, особенно находящиеся в группе риска, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Виктория Петрова, парикмахер:

– Прививку от коронавирусной инфекции надо делать обязательно, иначе как справиться с пандемией? Вообще, любые прививки имеют большое значение в борьбе с инфекционными заболеваниями и для их профилактики. Нам всем в детстве делали обязательные прививки БЦЖ (против туберкулёза), оспы, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Таким образом мы были защищены от этих страшных болезней. И сейчас нам нужно проявить мудрость и сделать прививку от ковида.

Вера Писарева, пенсионерка:

– Я буду вакцинироваться, но не здесь, а в России. Здесь я боюсь, хотя и в Абхазии будут делать ту же российскую вакцину. Я живу одна, вдруг что-то пойдет не так, и кто мне поможет? А в России всё-таки живут мои дети, не оставят меня. А вообще, я очень хочу избавиться от страха заболеть коронавирусом, это так давит морально, даже можно сказать угнетает.

Мадина Черкезия, мать троих детей:

– Нет. Я не буду делать прививку, я боюсь. Столько всего негативного говорят по телевизору. С другой стороны, я понимаю, что необходимо остановить распространение коронавирусной инфекции. И это можно сделать с помощью вакцинации. Мы знаем, сколько страшных болезней в мире смогли обуздать таким путём. Полиомиелит, коклюш, корь, паротит и др. Эти и другие прививки делали нам, делаем мы детям. Понимаю, надо преодолеть сомнения. Если вся Абхазия сделает прививки, тогда и я сделаю.

Андрей Давтян, кровельщик:

– Как вообще можно в такое непредсказуемое время, в период пандемии сомневаться, делать или не делать прививку от коронавирусной инфекции?! Спасибо российским ученым за то, что в такие кратчайшие сроки смогли разработать лучшую вакцину в мире, лучшую, я в этом уверен. Как только будет возможность, я сразу же пойду сделаю прививку. Я не понимаю, почему такой страх перед этой вакциной? Надо не её бояться, надо бояться за своих близких.

Мария, студентка:

– Я обязательно сделаю эту прививку, но оставляю за собой выбор вакцины, я хочу сделать не СПУТНИК-V, а эпивак-корона. Почему? Больше доверяю ей. Считаю, у неё меньше противопоказаний.

Нанули, медсестра:

– Конечно, я сделаю прививку. Как можно отказаться? Сколько больных, сколько смертей! Надо остановить эту болезнь.

Таким образом, из опроса видно, что люди обеспокоены повышением цен на лекарства в аптеках, ведь не каждый семейный бюджет может это выдержать. Что касается вакцинации, многие опасаются делать прививку от коронавируса, но в то же время все понимают, что остановить пандемию необходимо. Выбор останется за нами, когда в Абхазию прибудет вакцина. Будем мы жить в постоянном страхе или вернемся к нормальной жизни? Покажет время.

Опрос провела Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ