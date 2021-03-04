ТАЛАНТ, ОТРАЗИВШИЙ ВРЕМЯ

День рождения – 6 марта

Фазиль Абдулович Искандер – поэт, прозаик, публицист. Удостоен ряда престижных отечественных и зарубежных литературных премий: лауреат Государственной премии СССР, Международной литературной премии Малапарти (Италия) и Премии Андрея Сахарова, Государственной премии Российской Федерации, Лауреат Гамбургской, Пушкинской, Международной премии «Москва-Пенне» и др. Абхазия гордится тем, что подарила миру Фазиля Искандера, чьи произведения прославили абхазский народ. Фазиль Искандер признанный классик при жизни, по собственному признанию, абхаз с персидской фамилией, осознанно выбравший русскую культуру. Прозаик обладал одновременно солнечным и грустным даром. По его книгам снимают фильмы и ставят спектакли. Произведения Искандера переведены на все европейские языки. Благодаря его перу весь мир познакомился с маленькой, но такой душевной страной – Абхазией.

Фазиль Абдулович Искандер награждён орденами «Ахьдз-Апша» I степени, «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степеней.

Президент РФ Владимир Путин в 2014г. вручил ему Государственную премию РФ в области литературы и искусства.

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»