ЭТО НАША МАРИНА

Слово о коллеге. Юбилей

Ах, Маринчик, Маринчик! Что же о тебе написать? Многое знаю, но с чего начать? Наверное, с биографии. Она небольшая.

Марина Владимировна Габрия родилась в Гудауте. Училась в городской средней школе №2. Потом поступила в Сухумский государственный педагогический институт им. Горького на филологический факультет, который ко времени его окончания уже был преобразован в Абхазский государственный университет. Три года затем преподавала русский язык и литературу в Звандрипшской средней школе и параллельно являлась здесь организатором по внешкольной и внеклассной работе.

Недолгую педагогическую деятельность в 1985 году сменила на работу в гудаутской районной газете «Бзыбь» – корреспондентом, а в настоящее время является заместителем редактора этой газеты. Одновременно – несколько лет перед войной и с 1996 года по сегодняшний день – собственный корреспондент по Гудаутскому району газеты «Советская Абхазия» и её правопреемницы «Республика Абхазия».

В 2013 году ей было присвоено звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия», является членом Союза журналистов РА.

А 4 марта у Марины, у нашей коллеги, собкора газеты «РА» по Гудаутскому району – юбилей.

Я с ней познакомилась как только она пришла в газету «Бзыбь», в одном здании с которой у меня, тоже тогда собкора – от «Советской Абхазии», но сразу по двум районам, Гудаутскому и Гагрскому – был кабинет. Так как с коллективом газеты «Бзыбь» я всегда была близка и после ухода из этой районки более чем через семь лет работы в ней, я продолжала общаться с ним почти ежедневно, участвовала во всех его мероприятиях. Время было беззаботное, не считая национальных напрягов с грузинами, и мы, группа молодых журналистов, вместе очень часто ходили в кафе и рестораны, в апацхи, танцевали, веселились, ездили в другие города Советского Союза, нашей тогда страны. И я открывала для себя Марину. Она сразу приглянулась мне своей энергичностью и живостью. И заметила, что переход от педагогики к журналистике идет у неё без особых трудностей, с нарастающим увлечением новой профессией. Этой профессии она верна до сих пор. Я несколько раз ещё тогда писала с ней совместные материалы для «Советской Абхазии», и потом уже, когда Марина начала параллельно работать собкором в «Республике Абхазия», писали, надеюсь, и впредь будем это делать, вместе материалы – в зависимости от ситуации и темы. Притом это наше творческое сотрудничество всегда проходит легко и непринужденно.

То наше беззаботное общение прервала, видимо, неизбежная, но неожиданная для нас война, тяжелая для всех, в том числе и для Марины. Но не будем сейчас вспоминать о ней, для этого найдётся другое время.

Я лучше расскажу, какая Марина Габрия сегодня. Ведь за все время знакомства я с ней съела даже более чем пуд соли.

Кто, например, так ревностно продолжает семейные традиции? Кто станет к Новому году готовить холодец для соседей и разносить его, как это делала её мама? Кто будет готовить любимые блюда родителей в поминальные дни или на праздники? Марина все это делает.

Кто держит огромный дом в идеальной чистоте, а сад в разнообразных цветах и фруктах, оберегая очаг для брата с невесткой и племянниками, работающими в Москве? Кто внимателен к близкой и не очень близкой родне? Марина.

Кто станет в день по несколько раз, с раннего утра и по вечерам, в любое время года и любую погоду, гулять по городу или набережной, проходя с десяток километров? А Марина это проделывает с удовольствием, это её образ жизни.

С кем я сама люблю ходить по Гудауте и другим городам Абхазии, и (когда придется) за её пределами, открывая для себя как заново знакомые, давно исхоженные места? С Мариной, и это как праздник.

Кто станет поднимать тебе и самой себе настроение, если на душе скверно, если одолевают болезни или беды? Марина это может. Она человек с позитивным взглядом на жизнь в целом и в частности, заряжает этим позитивом окружающих людей. Потому мы – я и хорошо её знающая моя родня и коллеги по редакции – называем Марину Позитивчиком.

Кто любит танцевать, веселиться, устраивать праздники? Она.

Кто может эмоционально, с душой и любовью писать о своих героях в газете? И писать много, интересно, вдохновенно? Марина может. Без этого и не бывает журналистики. Без этого Марина не становилась бы лауреатом конкурсов, проводимых Союзом журналистов Абхазии. Без этого время от времени не выдвигались бы в редакции «Республики Абхазия» опубликованные её материалы на доску лучших. Есть у нас такая практика в газете: поощрять, в том числе и материально, работу журналистов за определенный промежуток времени.

Сегодня у нашей коллеги, а для меня и близкой подруги, юбилей. Хорошая дата. Хорошие годы. И хорошего настроения ей! А оно у неё именно таким и окажется. Иначе же это будет не Маринчик-Позитивчик! Счастья и долгих лет желаем мы все тебе!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА