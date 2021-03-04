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ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ДНЕЙ СО ДНЯ КОНЧИНЫ НАШЕГО ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА.

ПОСЛЕ ПРОЩАНИЯ

ОН ЖИЛ В КАЖДОМ ИЗ НАС

Пока он покоился, пока он не был похоронен, мы плакали, и нам было легче. После его похорон стало очень тоскливо и пусто. Мы не подозревали, что он, оказывается, жил в каждом из нас, в каждом нашем доме.

Ему ничего не прощалось не только в среде оппонентов, но и даже в среде соратников.

И оппоненты, и соратники не могли простить ему то, что он назвал имя своего преемника на пост руководителя Абхазии.

После этого началась череда предательств. Вдруг он узнавал о разгромных выступлениях на митингах и в СМИ в его адрес тех людей, от которых он никак не ожидал этого и считал своими близкими. В такие моменты ему становилось очень больно, и он на мгновение от неожиданности предательства терялся как ребенок.

Оппоненты, которые рвались к обладанию властью, решили растоптать его имя для того, чтобы попытаться занять его место в истории. От большой жажды власти они забыли или вообще не знали и не знают, что это невозможно. Они все-таки получили власть, но не его место в истории. Они, кончено же, понимают это, и это обстоятельство делает их еще более злыми и мстительными.

Ему не прощали того, что он был выше, сильнее и умнее.

Ему не прощалось, что он мог искренне любить и также искренне был любим.

Ему мстили потому, что он никому не мстил.

Его оскорбляли потому, что он не мог себе позволить снизойти до оскорблений.

Его предавали потому, что он был предан и никогда никого не предавал.

Ему все это не прощалось, но он всегда все всем прощал.

Кесоу ХАГБА

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Кесоу ХАГБА