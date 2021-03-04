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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ – ДЕНЬ СОВЕТИЗАЦИИ АБХАЗИИ

(4 марта 1921 г. - 2021 г.)

Сегодня этот день практически стали забывать, к сожалению, но его надо всегда помнить. Эта дата – память о тех, кто погиб за советскую власть в Абхазии в борьбе против грузинских шовинистов и националистов.

В этот день было принято проводить вечера встреч, собрания и просмотры фильмов о революционно-патриотическом движении абхазского народа за свою свободу и независимость на исторических местах, где установлены памятники и бюсты с последующим возложением цветов и венков.

Учитывая заслуги борцов за установление советской власти в Абхазии, с учетом пережитого есть необходимость отмечать день 4 марта повсеместно из года в год на государственном уровне.

Этот день отмечали земляки – выходцы из Абхазии во многих крупных городах в Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Сочи, а также за рубежом – Германия, Турция, Сирия, Иордания.

Абхазское землячество образовалось в Москве еще в 1937-1938 годах, в период массовых репрессий в Абхазии из представителей той части абхазов, которые в своё время вынуждены были покинуть свою Родину из-за политических преследований – за то, что говорили правду в лицо той части власти, которая была недоброжелательна к абхазам, отстаивающим справедливые интересы Апсны.

После 37-го года первые встречи землячества проходили конспиративно от преследователей. Позднее возникла необходимость общаться чаще, да и время изменилось в лучшую сторону.

Невозможно не вспомнить организаторов и руководителей Абхазского землячества в Москве в разные периоды 60 – 70-х годов. Это Тарас Шамба, Георгий Званбая, Артур Аншба, Олег Дамения, Владимир Анкваб, Валерий Хинтба, Мери Инапха, Рауф Эбжноу, Руслан Гицба, Руслан Гожба, Эдуард Шамба и другие.

Известно, что многие партийные и советские работники Абхазии оказывали помощь студентам из Абхазии – это Ефрем Эшба, Нестор Лакоба, Руфет Бутба, Михаил Бгажба.

В 1918 году была создана революционно-крестьянская дружина «Киараз» под руководством Нестора Лакоба, сыгравшего выдающуюся роль в национально-освободительном движении (НОД) абхазского народа за свою свободу и независимость. В этой связи 4 марта 1921 года была установлена советская власть и своя государственность в Абхазии, что было воспринято абхазским народом как избавление от грузинских меньшевиков и оккупации Грузии.

Председатель ревкома Абхазии Ефрем Эшба на торжественном заседании абхазского студенчества в Москве, посвященном 5-летней годовщине Советской Абхазии, 4 марта 1926 года, отметил важный вопрос национально-государственного устройства абхазского народа. В феврале 1931 года под давлением Сталина Договорная ССР Абхазия преобразована в автономную республику (Абхазская АССР) и включена в состав Грузинской ССР. В декабре 1936 года Нестор Лакоба был отравлен в Тбилиси на обеде в доме Л. Берия. Начался самый трагический период в жизни Абхазии.

Продолжением национально-освободительного движения абхазского народа было создание в 1988 г. Народного форума Абхазии «Айдгылара» под председательством Алексея Гогуа – лауреата Госпремии ГССР и имени Д.И. Гулиа, народного писателя Абхазии.

Президиумом НФА было принято решение о созыве общенационального схода на исторической поляне в с. Лыхны 18 марта 1989 года о пересмотре статуса Абхазии, где приняты «Лыхненское обращение» и Декларация о государственном суверенитете АССР.

На Лыхненской поляне собралось до 35 тысяч человек, граждан различных национальностей (абхазы, русские, армяне, греки и другие). Подписали все слои абхазского общества, представители партийных, советских, административно-хозяйственных органов Абхазии, городов и районов, сельских и поселковых Советов.

Подписались Борис Викторович Адлейба – первый секретарь Абхазобкома КП Грузии, Валериан Османович Кобахия – председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, от Совета Министров Абхазии – первый заместитель главы Правительства АССР Вячеслав Михайлович Цугба.

На сходе заявили о необходимости пересмотра статуса республики. В «Лыхненском обращении» речь шла о восстановлении ССР Абхазии, существовавшей в 1921 – 1931 годы. Это был факт подлинного всенародного волеизъявления.

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись с моря, с воздуха, по суше на территорию Абхазии. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг.

В результате войны Абхазии нанесён огромный экономический ущерб, разрушены инфраструктура, предприятия, учреждения, курортные объекты. Ущерб составляет около одного триллиона рублей.

Огромную роль в это тяжелейшее время сыграли депутаты «первого» Парламента Абхазии во главе со своим председателем Владиславом Григорьевичем Ардзинба. Он возглавил Государственный Комитет обороны. Весьма значительная роль в победе абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 гг. принадлежит Владиславу Григорьевичу Ардзинба.

Борьба за право абхазской нации на самоопределение, восстановление национально-государственного суверенитета, выход из-под колониальной зависимости Грузии была тяжелой, но цель достигнута. Это очень важный этап в истории Абхазии.

Давлет (Вадим) ПИЛИЯ, кандидат экономических наук, общественный деятель, председатель Абхазского землячества в г. Москве (1980 - 1985 гг.)

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Давлет (Вадим) ПИЛИЯ, кандидат экономических наук, общественный деятель, председатель Абхазского землячества в г. Москве (1980 - 1985 гг.)