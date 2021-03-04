СОХРАНЯТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН, ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ

Международная конференция в АбИГИ

В сложный период борьбы на международной арене за смену формации, за влияние и господство, за расширение своих территориальных границ Абхазия сумела благодаря своим выдающимся и мудрым лидерам Ефрему Эшба, Нестору Лакоба, Николаю Акиртава и другим бесстрашным революционерам-киаразовцам сохранить свою государственность, создать Советскую Социалистическую Республику Абхазия. В этом они находили поддержку вождя мировой революции Владимира Ильича Ленина, частей Красной Армии. Сегодня, 4 марта, исполняется 100 лет со дня установления Советской власти в нашей стране. И мы, оглядываясь на тот вековой давности период и изучая все, что происходило с тех пор на пути развития, должны не предавать это забвению или относиться с определенным пренебрежением, которое, увы, встречается у некоторых людей, видимо, не знающих хорошо свою историю. Это была очень серьезная наша эпоха, без которой невозможно было бы существование сегодняшнего суверенного Абхазского государства.

Эти мысли приходили невольно, когда слушала, освежая в памяти факты или что-то вбирая в себя впервые, выступления ученых на международной научной конференции, посвященной советизации Абхазии. Конференция прошла 2 марта в Абхазском институте гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа и называлась «Советская власть: Исторический опыт и современное осмысление». Открывая ее и приветствуя участников, директор АбИГИ Арда Ашуба пояснил, что конференция проводится совместно тремя научными учреждениями: Абхазским институтом им. Д.И.Гулиа, Абхазским госуниверситетом и Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ), потому что ещё с 2014 года осуществляется научное сотрудничество между ними, а в сентябре прошлого года подписано соглашение, которое позволит абхазским и российским ученым значительно расширить сферы взаимодействия в научно-исследовательской и иных сферах деятельности.

В формате онлайн участников конференции приветствовали ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и ректор АГУ Алеко Гварамия.

В конференции приняли участие Президент РА Аслан Бжания и Спикер Парламента, ученый Валерий Кварчия.

Президент РА, приветствуя участников международной конференции, сказал: «Для Абхазии события вековой давности – существенная и неотъемлемая часть национальной истории. Изучение и осмысление советской государственности приобретает сегодня не только теоретическое, но и практическое значение. Убеждён, что необходимо сохранять связь времен, бережно и уважительно относиться ко всем страницам и периодам нашей истории, извлекать уроки из прошлого. История должна не разделять, а связывать народ, служить его консолидации. Отрадно, что наша международная конференция объединила абхазских и российских ученых. Наш общий долг – защитить историческую правду».

На конференции выступили заместитель председателя Коммунистической партии Республики Абхазия Нарсоу Джопуа, ученые: Сослан Салакая с докладом на тему «Установление Советской власти и образование ССР Абхазии», Аслан Авидзба – «Советская власть в Абхазии и «политика памяти», Илона Агрба – «Трансформация позиций партий социалистического толка в АНС (1920-1921)», Нури Багапш – «Парадигмы советского нациестроительства в Абхазии», Джамбул Инджгия – «Проблема репатриации зарубежных абхазов в первые десятилетия XX в.», Аслан Габелая – «Социально-эконмическое развитие Абхазии в годы нэп», Даур Хибба – «Вопросы истории Абхазии 1921-1931 гг. в работах грузинского историка З. Папаскири». Все это происходило на утреннем заседании.

На вечернем заседании, которое велось в онлайн-формате под руководством зав. кафедрой истории России Гуманитарного института СКФУ профессора Марины Колесниковой, выступали, также в онлайн-формате, российские ученые из СКФУ.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА