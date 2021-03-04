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04.03.2021
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРИСТУПИЛИ К РЕГИСТРАЦИИ
Районные и городские избирательные комиссии приступили к регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты городских и районных собраний. Согласно закону, эта процедура начинается за 40 дней до выборов.
Инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты собрания из пяти человек регистрируются в городских и районных избиркомах и приступают к сбору подписей в поддержку своих кандидатов. Для регистрации кандидата необходимо собрать не меньше 50 и не больше 70 подписей в его поддержку. Выборы в органы местного самоуправления Абхазии состоятся 11 апреля. Последние выборы состоялись 3 апреля 2016 года.
В соответствии с законом, депутатов местного самоуправления избирают сроком на 4 года.
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс