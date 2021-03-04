ПРИСТУПИЛИ К РЕГИСТРАЦИИ

Районные и городские избирательные комиссии приступили к регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты городских и районных собраний. Согласно закону, эта процедура начинается за 40 дней до выборов.

Инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты собрания из пяти человек регистрируются в городских и районных избиркомах и приступают к сбору подписей в поддержку своих кандидатов. Для регистрации кандидата необходимо собрать не меньше 50 и не больше 70 подписей в его поддержку. Выборы в органы местного самоуправления Абхазии состоятся 11 апреля. Последние выборы состоялись 3 апреля 2016 года.

В соответствии с законом, депутатов местного самоуправления избирают сроком на 4 года.

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс