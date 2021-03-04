НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО ВОПРОСОВ. НАДО ИХ РЕШАТЬ

В министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялась встреча Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Абхазии Дауром Кове.

Министры иностранных дел России и Абхазии подписали план консультаций на 2021-2022 год.

«Для разговора на нашем уровне вопросов накопилось немало. Надо их решать. Будем руководствоваться тем, о чем говорили наши президенты в ноябре прошлого года в Сочи, где они согласовали магистральное направление дальнейшего развития наших отношений союзничества и стратегического партнерства. Мы, как внешнеполитические ведомства, активно в этом участвуем. Подписанный сегодня план консультаций на ближайшее время – тому подтверждение», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс