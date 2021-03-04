ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности премьер-министра РА Владимир Делба поздравил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с юбилеем:

«Уважаемый Михаил Владимирович! От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Неоценимый вклад в развитие Российской Федерации, ставший результатом многолетнего и ответственного труда на государственной службе, снискали Вам высокий авторитет и искреннее уважение. Высоко ценим Ваши личные усилия по сохранению и укреплению дружбы между нашими странами и народами, которые активно развиваются сегодня на прочной основе союзничества и стратегического партнерства».

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс