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04.03.2021
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с 55-летним юбилеем:
«Уважаемый Михаил Владимирович! Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, глубокое погружение в проблематику и решительность снискали Вам авторитет государственного деятеля, умеющего эффективно принимать самые сложные вызовы.
Крепкого здоровья и новых успехов в деле служения России!»
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс