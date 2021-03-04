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04.03.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с 55-летним юбилеем:

«Уважаемый Михаил Владимирович! Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, глубокое погружение в проблематику и решительность снискали Вам авторитет государственного деятеля, умеющего эффективно принимать самые сложные вызовы.

Крепкого здоровья и новых успехов в деле служения России!»


Номер:  12-13
Выпуск:  4016-4017
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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