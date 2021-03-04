ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с 55-летним юбилеем:

«Уважаемый Михаил Владимирович! Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, глубокое погружение в проблематику и решительность снискали Вам авторитет государственного деятеля, умеющего эффективно принимать самые сложные вызовы.

Крепкого здоровья и новых успехов в деле служения России!»

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс