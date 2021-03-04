Главная
04.03.2021
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: политика
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»
МАРТ. МАРТ. МАРТ...
ПАМЯТЬ, ГОРДОСТЬ, СКОРБЬ
4 марта 2010 года на 65-м году ушел из жизни выдающийся государственный и политический деятель, основатель современного Абхазского государства, крупный ученый-востоковед, Первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба.
***
4 марта 1949 года родился Второй Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш.
Жизнь государственного и политического деятеля Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш неразрывно связана со своим народом, который 12 января 2005 г. вверил ему свою судьбу, избрав Президентом Республики Абхазия.
***
Легко следовать за теми, кто правильно идет впереди.
(Восточная мудрость)
Номер: 12-13
Выпуск: 4016-4017
Рубрика: политика
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»