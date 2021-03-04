МАРТ. МАРТ. МАРТ...

ПАМЯТЬ, ГОРДОСТЬ, СКОРБЬ

4 марта 2010 года на 65-м году ушел из жизни выдающийся государственный и политический деятель, основатель современного Абхазского государства, крупный ученый-востоковед, Первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба.

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4 марта 1949 года родился Второй Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш.

Жизнь государственного и политического деятеля Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш неразрывно связана со своим народом, который 12 января 2005 г. вверил ему свою судьбу, избрав Президентом Республики Абхазия.

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Легко следовать за теми, кто правильно идет впереди.

(Восточная мудрость)

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»