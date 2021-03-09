НАДЕЖНЫЙ ФОРПОСТ РУССКОГО МИРА

Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко принял участие в круглом столе «Роль гражданского общества в обеспечении стабильности в Черноморско-Балканском регионе», который состоялся в формате видеоконференцсвязи в марте 2021 года в Общественной палате России.

Модераторами круглого стола выступили член Комиссии ОП РФ Иван Абажер, заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

В ходе мероприятия Постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что создаваемая киевскими властями международная площадка «Крымская платформа» была придумана для того, чтобы подорвать территориальную целостность России. По его мнению, Украина также надеется с помощью «Крымской платформы» и включения в нее причерноморских стран – членов НАТО, таких как Турция, Румыния и Болгария, стравить Россию и Североатлантический альянс и «поживиться плодами» возможного серьезного конфликта между ними. «Кроме того, за счет «Крымской платформы» Украина пытается вновь вернуть крымскую тему в международную повестку дня. Также Киеву очень хочется увязать в один проект «территориальной целостности Украины» вопрос Крыма и проблему конфликта на юго-востоке Украины, связав это в гордиев узел, который трудно разрубить», – добавил Г.Мурадов.

Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко отметил, что Грузия и Украина давно стремятся попасть в блок НАТО и их западные кураторы хотят их руками дестабилизировать обстановку в Черноморском регионе и на всем постсоветском пространстве. Он подчеркнул, что из всех прилегающих к Чёрному морю стран – независимость Республики Абхазия признала только Российская Федерация, и с Республикой Крым у нас давние братские и дружеские отношения, и мы должны единым общественным фронтом противостоять новым вызовам и угрозам в регионе.

Он добавил, что российским ведомствам, ответственным за работу с соотечественниками за рубежом, пора прекращать создавать и поддерживать ничего не делающие координационные структуры и начинать активную деятельность с реальными соотечественниками и организациями на местах, которые и являются надежным форпостом Русского мира.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 14Выпуск: 4018Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии