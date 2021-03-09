РАДИ ПОРЯДКА И СТАБИЛЬНОСТИ

Посольство России в Абхазии назвало задержание Ахры Авидзба исключительно внутренним делом Абхазии, относящимся к компетенции правоохранительных и судебных органов республики.

Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.

«Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», – говорится в сообщении дипведомства.

Командир бригады «Пятнашка», экс-помощник Президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта.

Номер: 14Выпуск: 4018Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс