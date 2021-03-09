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09.03.2021
Номер: 14
Выпуск: 4018
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
РАДИ ПОРЯДКА И СТАБИЛЬНОСТИ
Посольство России в Абхазии назвало задержание Ахры Авидзба исключительно внутренним делом Абхазии, относящимся к компетенции правоохранительных и судебных органов республики.
Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.
«Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», – говорится в сообщении дипведомства.
Командир бригады «Пятнашка», экс-помощник Президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта.
Номер: 14
Выпуск: 4018
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс