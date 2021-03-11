ПАМЯТЬ

Не могу ни говорить, ни писать.... Умерла великая женщина Абхазии, моя дорогая подруга Зинаида Папцава. Она получила с фронта два гроба в один день – сына и мужа... И пошла по горестным семьям, и записывала все о погибших знакомых и незнакомых. И оставила Книгу «Герои Пицунды» ... Господи, прими Зинаиду. Она очень много сделала для родины мужа, Мирода, Абхазии... Родом Зиночка была из Осетии...

Екатерина МАРКОВА, поэт, литературовед, переводчица Гарсиа Маркеса, почетный член Комитета матерей и жен героев , отдавших жизнь за Абхазию

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Екатерина МАРКОВА, поэт, литературовед, переводчица Гарсиа Маркеса, почетный член Комитета матерей и жен героев , отдавших жизнь за Абхазию