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11.03.2021
Номер: 15-16
Выпуск: 4019-4020
Рубрика: общество
Автор: Екатерина МАРКОВА, поэт, литературовед
ПАМЯТИ ЗИНАИДЫ ПАПЦАВА
Когда дитя качала в колыбели.
Была любимой и счастливой мамой
Хоть юной, но во всем умелой,
И красоты- на загляденье прямо.
Семью ты прикрывала, как щитом
Лелеяла свой сад и свой очаг,
И полной чашей становился дом,
Пока в Апсны не вторгся злейший враг.
Под градом пуль, под орудийный гром,
Под гул артиллерийского прибоя,
Сынок твой Эдик не пришел из боя,
И муж погиб под варварским огнем.
Как выжила от боли, от потерь,
С своей незримой тяжелейшей ношей...
Поддерживать и жен, и матерей,
В том горе, что не существует горше,
Ты кинулась залечивать чужие раны,
Переживала, как своё чужое горе.
Я кланяюсь тебе родная,
Ты в Книге обессмертила героев!
Прости все сплетни и обиды
Пресветлая на веки Зинаида.
Номер: 15-16
Выпуск: 4019-4020
Рубрика: общество
Автор: Екатерина МАРКОВА, поэт, литературовед