ПАМЯТИ ЗИНАИДЫ ПАПЦАВА

Когда дитя качала в колыбели.

Была любимой и счастливой мамой

Хоть юной, но во всем умелой,

И красоты- на загляденье прямо.

Семью ты прикрывала, как щитом

Лелеяла свой сад и свой очаг,

И полной чашей становился дом,

Пока в Апсны не вторгся злейший враг.

Под градом пуль, под орудийный гром,

Под гул артиллерийского прибоя,

Сынок твой Эдик не пришел из боя,

И муж погиб под варварским огнем.

Как выжила от боли, от потерь,

С своей незримой тяжелейшей ношей...

Поддерживать и жен, и матерей,

В том горе, что не существует горше,

Ты кинулась залечивать чужие раны,

Переживала, как своё чужое горе.

Я кланяюсь тебе родная,

Ты в Книге обессмертила героев!

Прости все сплетни и обиды

Пресветлая на веки Зинаида.

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Екатерина МАРКОВА, поэт, литературовед