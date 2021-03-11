МАКТИНА ДЖИНДЖОЛИЯ: «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В АБХАЗИИ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ДЕЙСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ»

В гостях у редакции

– Часто больные дети рождаются у наркозависимых людей. В последние годы у нас появилось много людей, употребляющих наркотики. Наркомания не могла не повлиять на здоровье нации…

– И не без этого. Проблема наркомании тоже у нас стоит остро. Я знаю девушку, у которой супруг наркоман. У них два ребенка, и оба родились с отклонениями. Хотя у многих наркоманов рождаются и здоровые дети. Возможно, многое зависит и от кармы, от везения, от судьбы, от иммунитета и состояния здоровья родителей. Очень много факторов играют роль.

– Вы оказываете помощь определенной категории больных, или к вам могут обратиться родители детей с различными заболеваниями?

– Изначально мы оказывали помощь детям только по 6 основным направлениям и диагнозам. Если родители обращались с другими диагнозами, то мы вынуждены были отказать, так как наш основной партнер («Русфонд») им не оказывал помощь. «Русфонд» помогал покрывать 70 % от стоимости лечения ребенка. Например, если в Абхазии собиралось 30% от стоимости лечения, то мы закрывали сбор, так как 70% из необходимой суммы «Русфонд» собирал в России, после чего мы отправляли ребенка на лечение. В последние годы мы начали изыскивать возможности оказывать лечение всем детям и по всем диагнозам. Во-первых, начали сами договариваться с клиниками России и Европы. Даже если у ребенка какое-то очень редкое заболевание, то теперь у нас есть партнер, который ищет по всему миру и клинику, и специалиста по узкому направлению способных оказать помощь. Критерии отбора – дети до 18 лет. Если ему уже 19 лет, то мы вынуждены отказать. Сложно, конечно, говорить «нет», но мы стараемся давать им другую возможность. Направить к тем, кто может оказать помощь. То есть мы направляем их в другие организации, другие фонды, в администрацию президента или же рассказываем о льготах и возможностях, которые есть в стране. Бывает, мамы детей с инвалидностью не знают, что у нас в Сухуме и в других городах Абхазии работают реабилитационные центры, которые оказывают бесплатную помощь. Порой это удивляет, но мы понимаем мам, которые живут проблемами своих детей. Мы им хотя бы оказываем информационную поддержку, чтобы они не уходили от нас с ощущением, что им нигде никто не помог и они одни со своей проблемой.

– Часто поступают просьбы поддержать ребёнка и отправить смс-сообщение не на ваш номер, а на другой. Ваш номер мы знаем, но мы не знаем, существует ли такой ребенок и аналогичный «Ашане» фонд. Вам известно, что это за организация?

– Благотворительных фондов в Абхазии за последнее время появилось много. Фонд, который по целям и задачам похож на наш – это благотворительный фонд «Доброе дело». Это официальная организация. Руководителем является Энрик Кортава, который в свое время потерял дочь, болеющую пороком сердца. И после этого он решил основать фонд и помогать детям. Сначала они оказывали помощь только детям с пороком сердца, сейчас – детям и с другими заболеваниями.

– Какими способами распространяете информацию о сборе необходимых средств?

Асида Мархолия, менеджер фонда по взаимодействию со СМИ, SMM-специалист:

– После того, как к нам обратились родители ребенка, которому необходима помощь, я начинаю собирать информацию. Узнаю, когда была выявлена болезнь и какие переживания по этому поводу у родителей. Все это я стараюсь передать тем, кто будет читать наши новости, и зрителям, которые будут смотреть репортажи по абхазским телеканалам, чтобы они смогли понять всё и сопереживать. Тексты для репортажей пишу я, а корреспонденты уже вносят свои корректировки. После информацию о больном ребенке я распространяю в СМИ, чтобы они на своих платформах ее выставляли.

Вся информация публикуется на сайте фонда, а также на наших официальных страницах в соцсетях. Делаю рассылки и в различные группы, чтобы как можно больше людей узнали о больном ребенке, которому требуется помощь. Есть у нас также Телеграмм-канал, чат-бот. Телеграмм – очень удобная платформа, позволяющая узнать информацию о ребенке и сразу сделать пожертвование, там для этого есть разные способы.

– Как собираются средства на оказание помощи детям?

Элана Колбая, руководитель различных спецпрограмм и креативных проектов фонда:

– Деньги на лечение мы собираем разными способами. Каждый желающий может перевести деньги через телефон, отправив смс-сообщение на короткий номер, либо воспользоваться услугой «Перенос баланса». С помощью последней услуги можно перевести на счет фонда до 500 рублей за один раз. Если есть возможность сходить в банк, то в любом банке знают наши реквизиты, куда можно перевести любую сумму на наш расчетный счет. В магазинах, во всех местах, где большая проходимость людей, стоят наши копилки – ящики добра, и туда тоже можно жертвовать деньги. Таким образом собирается необходимая сумма. Все зависит от того, какую сумму необходимо собрать на лечение. В последнее время мы собираем средства в течение трех-четырех недель. Бывает, и 900 000 собираем за две недели. Когда необходимо собрать большую сумму, мы еще рассылаем письма по организациям. Многие оказывают поддержку. Звонят, спрашивают, подтверждают информацию – действительно ли рассылка пришла от фонда «Ашана», и потом переводят деньги. Переводят на наш счет деньги и наши соотечественники, живущие в России. Они, например, не могут через абхазский банк или через смс-сообщение перевести деньги, для этого у нас есть российские карты Тинькофф, Сбербанк, расчётные счета в банках России. На этих картах и счетах хорошие суммы накапливаются. Каждую неделю мы публикуем информацию о сумме собранных денег во всех наших официальных страницах в соцсетях и на сайте фонда. Мы также проводим различные акции для сбора денег. Сейчас, к сожалению, нет возможности их проводить офлайн из-за карантина. Многие к нам сами обращаются с идеей провести мероприятие, например, концерт в нашу поддержку. Массовые мероприятия мы не можем проводить, зато проводим интернет-аукционы, которые помогают собирать деньги.

(Продолжение в следующих номерах)

Вопросы задавали редактор газеты Юрий Кураскуа, журналисты Заира Цвижба, Юлия Соловьева, Русудан Барганджия, Лейла Пачулия, Милана Жиба, и я, автор этого материала, Эсма Арджения

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Редактор газеты Юрий Кураскуа, журналисты Заира Цвижба, Юлия Соловьева, Русудан Барганджия, Лейла Пачулия, Милана Жиба, и я, автор этого материала, Эсма Арджения