КАК СОЛНЦЕ И ЛУНА…

Март – месяц переменчивый. Каждый день его непредсказуем. Но нежная власть весны уже бесспорна. У марта – женское лицо. Поэтому глубоко символично проведение выставки «Женский портрет» именно в марте, в Центральном выставочном зале по ул. Лакоба 31. На выставке представлены живописные и графические портреты, выполненные в различных стилях и художественных техниках.

Внутренняя экспрессия, смелость неожиданных цветовых решений при внешнем благородном лаконизме характерны для портретов кисти Нугзара Логуа.

Женские портреты Руслана Габлия являют собой сочетание внешней простоты и внутренней глубины.

Работы признанного мастера портрета Руслана Чхамалия обладают внутренним магнетизмом. Мастерство, талант и внутренняя мудрость автора выводят мастерское изображение натуры на самый высокий уровень. Портреты Руслана Чхамалия – это образы.

– Прежде чем написать портрет, я молча изучаю натуру. Вот я сейчас вас тоже изучаю, – с улыбкой замечает Руслан Григорьевич. – Для меня главное в портрете – внутреннее наполнение, психология. Люблю писать лица детей, где еще многое изменчиво, но полно надежд. Интересно мне писать и портреты стариков, где за каждым стоит большая судьба, драматизм. Образ матери, конечно же, важен для художников Абхазии.

В экспозиции представлено свыше 50-ти работ более 30 художников.

Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия считает выставку уникальной: «Мы объединили в одном выставочном пространстве и работы из картинной галереи, выполненные в различные годы, и работы современных художников».

Одной из самых «свежих» работ художницы Астанды Адлейба является графический портрет гордости Абхазии – певицы Хиблы Герзмава.

Интересной находкой и своеобразной фишкой выставки стала интерактивная зона для фотосессий. Увидеть собственный портрет, обрамленный в раму, может всякий посетитель выставки.

– Такая идея была предложена нашим директором ЦВЗ, – рассказала художница Агнесса Лакоба, автор одного из самых энигматичных и загадочных портретов «Ева». – Для меня «Ева» – это начало жизни, плодородия, это сама любовь. Она оберегает все живое. Даже в этом выставочном пространстве.

Рада Джинджолия, студентка Сухумского художественного училища выразила общее мнение многих зрителей экспозиции: «Выставка понравилась. Очень точно передана суть абхазской женщины: сочетание внутренней силы, мудрости и природной изящной красоты».

Кроме живописных портретов на выставке представлены скульптурные работы Виталия Джения и Юрия Чкадуа. Их работы «Амра» и «Амза», как Солнце и Луна символизируют единство двух начал – света и тени. Из чего и складывается все многообразие мира.

Выставка «Женский портрет» будет открыта в ЦВЗ до 25.03.2021г.

Элеонора СПАССКАЯ

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Элеонора СПАССКАЯ