ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ

Долгожитель Абхазии

Недавно член Народной партии Абхазии во главе с ее лидером Якубом Лакоба побывали в с.Кындыге у 91-летнего Георгия Александровича Лакоба. Сегодня он является уже историческим представителем юго-восточной ветви Лакоба. В свое время практически все взрослое поколение из этого рода пострадало от обвинений, наговоров, клеветы.

Как это было написано в книгах по нашей истории, автором которых является профессор Георгий Алексеевич Дзидзария.

В день посещения дома Г.Лакоба вспомнилось многое. В свои 90 лет Георгий Александрович полон сил и энергии. Помогает продлевать его жизнедеятельность ежедневная работа по дому, своему хозяйству.

Несмотря на то что в годы Отечественной войны народа Абхазии многие члены большой семьи пострадали, а родной сын погиб, защищая свою республику, Г.Лакоба держится, так как хорошо понимает все ситуации и обстоятельства жизни.

Рассказывая об исторических эпохах Абхазии, Георгий Лакоба всегда знал, что надежда на лучшее всегда остается.

Соб.инф.

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.