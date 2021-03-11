«СПАСИБО, ДЕДУШКА ВАЛЬТЕР», – ГОВОРЯТ ДЕТИ

Жизнь великого труженика, потомственного патриота Апсны, сына Героя Социалистического Труда Акопа Маркосяна младшего, внука расстрелянного сталинско-бериевскими палачами в 1937 году знаменитого Акопа Арутюновича старшего – друга и побратима Нестора Лакоба, спасшего ему жизнь в Турции в 1920 г., члена политсовета старейшей в стране Народной партии Абхазии восьмидесятидвухлетнего жителя села Гумисты Маркосяна Вальтера Акоповича была полна самых разных событий, в том числе трагических и светлых. Об этом немало говорилось и ещё будет справедливо говориться на страницах ведущих СМИ нашей страны.

Во время войны грузинские оккупационные войска, мстя ему и его братьям за их проабхазскую позицию, разбомбили и разграбили их дома, уничтожили великолепные мандариновые сады. После победоносной войны он – прирождённый земледелец-садовод – засадил свой и братьев земельные участки молодыми саженцами мандаринов. Несколько лет тому назад они стали давать урожай. И вот в преддверии нынешнего Нового года он вывез свой урожай за пограничную реку Псоу с целью реализации, и на вырученные средства начать восстанавливать свой разрушенный грузинскими оккупантами дом, который никак не удаётся пока восстановить.

Ему не удалось реализовать весь товар. И тогда, вспомнив, что его мама (1912 г.р.), урождённая Вугасян Анна Степановна, после очередной резни армянского населения Турции в 1915 г., в возрасте трёх лет была перевезена в Гюмри (Ленинакан) и определена в построенный здесь американцами детдом-интернат, он договаривается с водителем-дальнобойщиком Павлом Анисимовым из далёкого города Йошкар-Олы взять нереализованные мандарины весом триста килограммов и отвезти сиротам в детдом этого города, если таковой там имеется. Сердобольный водитель с готовностью согласился выполнить для них роль Деда Мороза с подачи Вальтера Маркосяна, заплатившего свои кровные шесть рублей за каждый килограмм груза на таможенном пункте пограничного поста «Псоу». Разве всё это не пример для подражания многим другим, в том числе некоторым из наших скряжистых бизнесменов?

Такая, на первый взгляд, незначительная акция запомнится надолго и вызывает слова благодарности не только одному человеку, но и республике в целом.

Елена ГАЙКАЛОВА, член политсовета, первый заместитель руководителя офиса Народной партии Абхазии

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Елена ГАЙКАЛОВА, член политсовета, первый заместитель руководителя офиса Народной партии Абхазии