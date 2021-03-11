ХАМСТВО НЕ ПРОЙДЕТ

Позиция

Казаки Черноморского казачьего войска Абхазии, добровольцы армянского отряда «Амшен» и представители Русской общины Абхазии поддержали акцию «#ЯМыИгнат» в защиту ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Нам в Абхазии небезразлична судьба ветеранов Великой Отечественной войны, которые героически защищали свое Отечество от фашистских захватчиков.

Сегодня нашему ветерану Игнату Сергеевичу Артеменко – 95 лет, и он, как и тогда на фронте, снова на передовой, снова воюет, воюет с прозападным «инноагентом» за то, что публично поддержал поправку в Конституцию России о защите памяти и недопустимости исторических фальсификаций.

Прозападный «инноагент» Навальный публично хамил и оскорблял ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, который выразил свою гражданскую позицию в видеоролике в поддержку изменений в Конституцию России. Среди оскорблений, использованных Навальным, были такие недопустимые фразы, как «позор страны», «предатели родины», «люди без совести» и другие оскорбительные эпитеты.

Никто не имеет права оскорблять священную память и клеветать на наших отцов и дедов многонационального СССР, которые вместе смогли одолеть, сокрушить и уничтожить жестокого и беспощадного врага. Требуем лишить прозападного «инноагента» Навального гражданства России и сурово наказать его по всей строгости законов.

Отметим, что в социальных сетях идет флэшмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко. Участники флэшмоба размещают фотографию Артеменко с надписью «Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко.

Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии