ВЕТЕРАНЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Предложили на пресс-конференции в Сухуме члены партии «Амцахара»

Учитывая ситуацию, которая складывается в последние дни в нашей республике, ветеранская организация «Амцахара» провела пресс-конференцию в конференц-зале отеля «Атриум-Виктория».

Открывая мероприятие, ветеран войны, Герой Абхазии, член партии «Амцахара» Гарри Саманба охарактеризовал внутриполитическую ситуацию в Абхазии, как нестабильную.

«События в последние дни, происходящие в Абхазии, показывают, что мы опять находимся у красной черты. С 2014 года мы стоим перед дилеммой – быть или не быть, и мы всегда находили баланс. Ситуация повторяется. К тому же прослеживается и антироссийское настроение. Нам необходимо определяться, что делать дальше, и думать о том, как поднимать страну. Самое страшное, что произошло, это разделение ветеранского движения «Амцахара», которое было создано в 1999 году и занималось помощью ветеранам. Когда началось разделение этой организации, раскол произошел и в абхазском обществе. И ветеранская организация стала партией, я не был согласен с этим. Сейчас наша задача – объединить ветеранское движение. Если мы этого добьемся, то ситуация в стране будет намного благоприятнее. Мы к этому будем стремиться. Мы политикой не занимаемся. Учитывая ситуацию в стране, те ветераны, которые не ангажированы к нам обращаются, чтобы мы высказали свое мнение», – сказал Гарри Саманба.

Что касается вопроса об отставке он сказал, что собрано уже более 200 подписей ветеранов-орденоносцев, которые подписали заявление о том, чтобы Президент РА Аслан Бжания на добровольной основе сложил свои полномочия. Под обращением они также призывают Парламент назначить новые выборы, а политическим и ветеранским организациям создать совместные комиссии по контролю над соблюдением норм выборного законодательства.

Член партии «Амцахара», кавалер ордена Леона Виталий Тарнава, говоря об объединении ветеранских организаций, отметил, что ветеранская организация с политическими целями и ставшая партией – это прямой путь к конфронтации. «Эта ошибка была допущена, теперь мы должны ее исправить. Наши организации должны быть сугубо гуманитарными. Я против радикальных движений», – сказал он.

На встрече также было сказано о предстоящем внеочередном съезде партии «Аруаа», которое пройдет в Сухуме 11 марта. На предстоящем съезде ветераны решат ряд организационных вопросов, а также обсудят общественно-политическую ситуацию в стране.

Эсма АРДЖЕНИЯ, Милана ЖИБА

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Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ, Милана ЖИБА