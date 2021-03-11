Я, КАК И МНОГИЕ, УЧИЛСЯ У НЕЕ МНОГОМУ

Памяти Людмилы Илларионовны Лабахуа

Печальная весть пришла и в Израиль, вызвав истинную скорбь и глубокое сожаление. От коронавируса умерла Людмила Илларионовна Лабахуа – одна из старейших педагогов Абхазии, великолепный методист, проводник русского языка в национальных школах, заведующая учебной частью Абхазского института усовершенствования учителей (ИУУ), доцент Абхазского университета.

Мне повезло работать в ИУУ с Людмилой Илларионовной с сентября 1975 года по август 1992 года – дня начала грузинской агрессии в Абхазии. Я был назначен заведующим методическим кабинетом технических средств института. Мне, молодому сотруднику, требовалась помощь в организации работы методкабинета, и она безотказно оказывалась, причем с большим знанием дела. Людмила Илларионовна и ее муж Аркадий Миронович Ципурский – заместитель директора ИУУ, прониклись идеей создать стенд, посвященный работе всех методических кабинетов с учителями школ Абхазии, да и вообще всей работе института. На совещании у директора Ремзи Константиновича Агрба, опытного профессионала и умелого организатора, мы выработали стратегию и тактику работ. Почти три года ушло на создание материалов для этого стенда. Мне пришлось сфотографировать всех методистов и сотрудников, отснять работу всех методических кабинетов. Главным аспектом этой работы стало изучение передового педагогического опыта и его внедрение в школьные программы учителей. Мне часто приходилось ездить вместе с Л. Лабахуа и методистами в школы районов Абхазии, да и Грузии тоже, так как Абхазский институт внедрял свои разработки и в школы районов Грузии. Мы присутствовали на открытых уроках русского языка и литературы, мне приходилось многое фотографировать и фиксировать. Помню, с каким искренним восторгом Людмила Илларионовна воспринимала чтение учениками разных национальностей произведений русских классиков и даже постановку спектаклей по произведениям А.С.Пушкина на русском языке.

Вспоминается еще одно... Однажды зимой мы поехали в одну из школ Грузии. На перевале лежал большой снег, и ГАИ не пропускала машины. Я надел на колеса нашей машины цепи, и мы спокойно преодолели перевал. Сотрудники ГАИ и особенно водители стоявших машин, с завистью смотревшие нам вслед, сказали, что обязательно будут следовать предусмотрительности абхазских товарищей. Мы все во главе с Людмилой Илларионовной восприняли это достойно и снисходительно помахали оставшимся.

Все фотоматериалы по подготовке стенда я передавал Людмиле Илларионовне, и она дома по вечерам «колдовала» над его макетом. Эти фотографии, к счастью, сохранились, а негативы и другие материалы, документы сгорели в ИУУ, когда грузинские оккупанты, убегая, сожгли здание института.

Людмила Илларионовна всегда была приветлива не только к сотрудникам ИУУ, но и ко всем слушателям курсов. Ее любили все методисты института, руководители и учителя школ.

Мне повезло работать под руководством и А. Ципурского и Л.Лабахуа, когда обязанности заместителя директора ИУУ были возложены на нее. Благодаря этой семье ученых я постиг и суть профессии методиста, и многое другое, за что очень благодарен им.

Нас связывали и дружеские отношения. Вспоминаю день свадьбы их сына Геннадия в Очамчыре. Я полностью отснял эту свадьбу и преподнес все фотографии как дань уважения его маме – нашей любимой Людмиле Илларионовне.

След, оставленный Л.И. Лабахуа в сердцах сотрудников ИУУ, всех тех, кому посчастливилось с ней работать и общаться, останется с нами навсегда.

Владимир ЛЕВИНТАС, заведующий методическим кабинетом технических средств Абхазского ИУУ в 1975–1992 гг.

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Владимир ЛЕВИНТАС, заведующий методическим кабинетом технических средств Абхазского ИУУ в 1975–1992 гг.