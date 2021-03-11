ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ: УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ, НАСТАВНИК

Памяти Людмилы Илларионовны Лабахуа

Поднимаясь к себе в редакцию на 4-й этаж 3-го корпуса Кабинета Министров, я очень часто на площадке 3-го этажа пересекалась с женщиной. Пройти мимо, не обратив на нее внимания, у меня не получалось. Очень благородная, всегда элегантно одетая, с идеально сохраненной фигурой (именно сохраненной, потому что было видно, дама уже перешагнула то, что интеллигентные представители мужского пола называют «элегантный возраст»). Встречаясь, мы, будучи не знакомы, вежливо кивали друг другу. Я понимала, что она тоже работает в этом здании, и хотела знать, кто она. Однако в каждодневной суматохе редакционных будней как-то до этого не доходили руки. Но однажды в наш кабинет постучали (что, достаточная редкость, обычно просто распахивают дверь). На пороге стояла знакомая мне по мимолетным встречам в здании женщина. Приветствуем друг друга. Знакомимся.

«Людмила Илларионовна Лабахуа, педагог», – скромно говорит гостья. И в меня мгновенно, в дополнение к уже существующему приятному образу полузнакомой женщины, вливается поток информации, давно и хорошо мне известной. И я искренне испытываю большое удовлетворение: достойный, благородный внешний облик гармонично дополнен достойным глубоким внутренним содержанием. Я, оказывается, давно знаю о вошедшей многое: очень известный в Абхазии педагог, автор и редактор многих учебников, знаю и закрепившиеся за ней качества: высочайшая ответственность за любые действия, неустанная забота о воспитании, о внедрении истинной образованности в растущее поколение своего родного абхазского народа.

С этого момента началось наше творческое сотрудничество, наше взаимопонимание. С Людмилой Илларионовной Лабахуа мы подготовили к публикации в газете «Республика Абхазия» не один материал, значимый для нашей страны и вызвавший активную читательскую реакцию. Очень детально, с болью в душе, глубоко оценочно рассказала Людмила Илларионовна о днях оккупации грузинскими вояками Очамчыры, и трагических последствиях этого для жителей самого города, да и для всей Абхазии.

Резонансной стала и публикация статьи «Юбилей, которого нет. Абхазскому институту усовершенствования учителей исполнилось бы 80 лет». С огромной болью в душе Людмила Лабахуа сожалеет о невосстановлении после окончания Отечественной войны народа Абхазии Института усовершенствования учителей (ИУУ), который прекратил свое существование 14 августа 1992 года – в день начала войны, а само здание Института было сожжено отступающими грузинскими войсками. Она постаралась донести до всех свое твердое убеждение, что такой Институт нужен, и свою искреннюю заботу о растущем поколении – учитель, который учит, должен быть не только образованным, но и регулярно повышать свои профессиональные знания, идти в ногу с жизнью. Именно такие задачи и выполнял ИУУ.

Вся жизнь Людмилы Илларионовны – это неутомимая реализация своего призвания: учитель, воспитатель, наставник.

О ней самой, о ее супруге – Аркадии Мироновиче Ципурском, тоже педагоге по призванию, много лет работавшем заместителем директора ИУУ, позже эта должность была возложена на Л. Лабахуа, писала и я. Позволю себе привести выдержки из этих публикаций, чтобы дополнить профессиональный облик Людмилы Илларионовны и показать, как высоко ценили в большой Советской стране, в родной Абхазии ее бескорыстный, ответственный труд во благо растущего поколения, его образования и воспитания. В частности, там говорится:

«Одна из лучших студенток филологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, тогда Милочка Лабахуа, однозначно была признана абхазской красавицей. А сегодня она – Людмила Илларионовна Лабахуа – всем известный педагог-энтузиаст, методист, соавтор ряда учебников по русскому языку и литературе для национальных школ, составитель программ и методических разработок…

...Она приняла семейную эстафету – продолжила дело своих родителей – известных абхазских педагогов, заслуженных учителей нашей республики Евфросинии Михайловны и Иллариона Виссарионовича Лабахуа».

«…Л.Лабахуа, потомственный педагог, отмеченный Божией милостью. Она глубоко обеспокоена уровнем воспитания и образованности молодой части сегодняшнего абхазского общества. Людмила Илларионовна – обладательница высших титулов в педагогической иерархии – заслуженный учитель Абхазской АССР, отличник просвещения СССР, у нее большой стаж преподавательской работы. К слову, суммарный стаж педагогической работы шести членов этой семьи в трех поколениях составил на 2018 год 255 лет! Она работала заместителем директора Абхазского института усовершенствования учителей по учебно-методической работе с 1976–1992 гг.; редактором Управления учебного издательства Министерства образования Абхазии; главным специалистом Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки специалистов при Абхазском государственном университете, доцент АГУ».

…Людмилы Илларионовны Лабахуа не стало на 90-м году жизни в конце января 2021 года после тяжелого течения COVID-19. Но до самых первых дней заболевания она проводила время дома за своим рабочим столом, пересматривала законченные ею учебники по русской литературе для 6-го и 11-го классов национальных школ, куда были внесены совершенно новые разделы, перечитывала обновленные программы для учителей – это было задание Министерства просвещения и языковой политики Абхазии, и она его выполнила еще весной; обсуждала с коллегами плюсы и минусы онлайн-обучения.

Она и со своей болезнью боролась, не теряя оптимизма, самоотверженности, надежды… Но на этот раз сильнее оказалась болезнь.

Людмилу Илларионовну Лабахуа помнят. Ее ценят многие. О ней скорбят искренне.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва