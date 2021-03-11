Информация о работе консульского отдела Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия

1 марта консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновил прием граждан по всем вопросам.

На нашем сайте опубликован новый график приема посетителей для оформления пятилетних заграничных паспортов. Граждане, записавшиеся на подачу анкет с 18 ноября по 24 декабря 2020 г., обслуживаются в марте по рабочим дням с 9 до 13 ч. График приема тех, кто записался на 11 января с.г. и позже, будет объявлен в конце текущего месяца.

Выдача готовых пятилетних заграничных паспортов производится по рабочим дням с 14 до 17 ч. (по пятницам до 16 ч.).

Прием анкет на оформление десятилетних паспортов и выдача готовых документов ведется с понедельника по среду с 9 до 17 ч. (перерыв на обед с 13 до 14 ч.).

Прием по вопросам гражданства и постановка на консульский учет ведется по понедельникам и средам с 9 до 17 ч. (перерыв на обед с 13 до 14 ч.), а также по пятницам с 9 до 12 ч. 45 мин.

Прием по вопросам легализации, нотариата, ЗАГС, получения виз, справок об отсутствии судимости и актов о личной явке ведется по рабочим дням с 9:30 до 12 ч. 45 мин.

Также напоминаем о том, что с 1 января с.г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 1601 «О внесении изменений в ставки консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий». Документом установлен сбор за определение наличия либо отсутствия российского гражданства в размере 65 долл. США, который теперь должны взимать консульские учреждения России во всех странах мира. Подчеркиваем, что «штрафом за то, что у заграничного паспорта истек срок действия», данный сбор не является.

На практике это означает, что теперь человеку, не имеющему внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации и решившему обменять свой просроченный заграничный паспорт, придется заплатить вышеупомянутую сумму (по курсу в рублях) за проверку наличия либо отсутствия у него российского гражданства (процедура предусмотрена Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 14 ноября 2002 г. № 1325).

К сожалению, в Постановлении не предусмотрено каких-либо послаблений, позволяющих не взимать консульский сбор с тех, кто не смог вовремя обменять заграничный паспорт из-за карантинных ограничений. При всем желании пойти навстречу жителям республики Посольство России в Абхазии не уполномочено изменять решения своего Правительства.

Рассчитываем на ваше понимание и приносим извинения за неудобства, причиненные не по вине Посольства.

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: политикаАвтор: Консульский отдел Посольства России в Абхазии