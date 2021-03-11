НАПАДЕНИЕ НА БАНК

Криминал

10 марта в 12:24 ч. в столичное УВД поступило телефонное сообщение о нападении на дополнительный офис «Амра-Банка», расположенный на перекрестке улиц Ардзинба и Айдгылара. Оперативно-следственная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что четверо человек в масках совершили вооруженное нападение на отделение «Амра-Банка» и завладели денежными средствами. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка. Нападавшие скрылись на автомобиле «Ford Galaxy» с госномерным знаком А68500. Пострадавших в перестрелке нет. Сотрудники милиции обнаружили автомобиль злоумышленников горящим по улице 4-й Армейский проезд (возле дома №11). Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются.

По данному факту собран соответствующий материал и направлен в следственный отдел УВД для принятия процессуального решения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс