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11.03.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Алена Авидзба. В поздравительном адресе отмечается: «Дорогой Ален, я, как и все жители нашей страны, с большой радостью и гордостью воспринял весть о том, что ты стал победителем престижного международного турнира. Вся Абхазия с огромным интересом следит за твоими успехами, радуется каждой твоей победе, воспринимая их как победу нашей Родины. Уверен, что твои лучшие достижения еще впереди. Я желаю тебе удачи и дальнейших свершений.

С уважением, Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия»


Номер:  15-16
Выпуск:  4019-4020
Рубрика:  политика
Автор:  А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

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