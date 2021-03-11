ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Алена Авидзба. В поздравительном адресе отмечается: «Дорогой Ален, я, как и все жители нашей страны, с большой радостью и гордостью воспринял весть о том, что ты стал победителем престижного международного турнира. Вся Абхазия с огромным интересом следит за твоими успехами, радуется каждой твоей победе, воспринимая их как победу нашей Родины. Уверен, что твои лучшие достижения еще впереди. Я желаю тебе удачи и дальнейших свершений.

С уважением, Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия»

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия