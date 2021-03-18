Говорят женщины

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ШЕРОН СТОУН

Актриса, 63 года

Да, я старею. Но я наслаждаюсь этим процессом.

В первой половине жизни твое лицо – это то, с чем ты родился. Во второй половине – то, чего ты заслуживаешь.

Забавно, но я не понимала, что привлекательна до тех пор пока не посмотрела «Основной инстинкт». Я была в вудиалленовских «Воспоминаниях о звездной пыли» (фильм 1980 года, где Стоун впервые появилась на экране. – Esquire). Это была незначительная роль, и я даже не открыла рта, но этот фильм дал мне ощущение, что я, наконец, в кино и что я двигаюсь туда, где всегда хотела быть.

Ты можешь проклинать себя за то, чем занималась первую половину жизни, но это не значит, что во второй половине ты должна просто играть в гольф и ничего не делать.

Я не хочу маскировать свой возраст. Я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно.

Когда мне было сорок с чем-то, я заперлась в ванной с бутылкой вина и сказала себе: «Я никуда не выйду до тех пор, пока не приму себя такой, какая я есть».

Я неутомима. Мать говорит, что я могу продать лед эскимосу.

Мне не повезло с самыми важными вещами в жизни. Мне не повезло со здоровьем, и мне не повезло с браком, но я взяла себя в руки и просто решила жить дальше.

Мне нравится спокойно становиться старше – это моя цель. В 2001 году у меня было сильнейшее кровоизлияние в мозг, так что альтернатива спокойному старению мне хорошо известна. Кровь поступала в мозг девять дней. Процент выживших после того, что перенесла я, очень невелик, но я как-то справилась. Потом я потратила два года на то, чтобы научиться заново ходить, говорить и читать. После этого любые разговоры о морщинах мне кажутся смешными.

Как сказал Уинстон Черчилль, если тебе предстоит пройти через ад, иди как можно быстрее.

На земле никогда не будет полного мира и спокойствия. Но они могут существовать в твоей голове.

Кажется, я помешана на ароматерапии.

Ава Гарднер была самой красивой женщиной в мире. Почему? Она никогда ничего с собой не делала. Она выглядела как женщина и никогда не пыталась выглядеть как девочка.

Сегодня в моей жизни всего трое мужчин. Это мои усыновленные дети: Роэн, Лэрд и Куинн.

Когда ты смотришь на то, как взрослеют твои дети, ты узнаешь больше о жизни и о себе.

Я обожаю печь, но почти никогда не ем свое печенье. Мне просто нравится вид сырого теста.

К 58 годам я поняла, что красота идет изнутри. Для того чтобы быть красивой, надо делать то, что ты хочешь делать, и делать это каждый день. Я вот люблю танцевать и танцую до изнеможения.

С монахиней меня не перепутать.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: обществоАвтор: Из интернета