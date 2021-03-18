Я НЕ УЗНАЮ ТЕБЯ, МОЯ АПСНЫ!

Письмо в редакцию

Земля населена людьми разных национальностей и мы, абхазы, маленькая часть этого мира.

Страна наша очень богата – у нас чудесная прекрасная природа, много субтропических насаждений. Но сегодня, если оглядеться вокруг, то видишь очень много негативного для нашей Апсны. Наша Апсны была богатой страной в сферах сельского хозяйства, туризма, в области добычи угля и многих других природных ресурсов. Но произошел развал СССР, государство распалось. Мы, абхазы, остались один на один с Грузией. Наш народ хотел быть независимым самостоятельным государством, но Грузия этого не желала и, чтобы полностью взять Абхазию под свой контроль, совершила большую агрессию против нашего народа: 14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война. Несмотря на то что наш народ малочисленен, он смог победить врага. Нам помогли наши братья с Северного Кавказа, казаки, русские и многие люди других национальностей, которые жертвовали своей жизнью для освобождения Апсны.

Победа за нами! Наш народ победил! Мы получили признание и независимость нашего государства Россией 26 августа 2008 г.

Но какие изменения для процветания нашей страны дает наша Победа и наша независимость? Вот это очень серьезный вопрос. За что пролилась кровь наших братьев, сестер, отцов, сыновей, добровольцев? Что мы сделали для процветания нашей страны после Победы? Вместо того, чтобы что-то сделать, мы, наоборот, развалили и уничтожили то, что было. Я не говорю про те районы и те части Абхазии, где происходили ожесточенные бои, я говорю о моем Гудаутском районе. Хотя здесь не было боевых действий, если не считать единичных случаев бомбежек. Мы во время войны принимали беженцев из восточной части Абхазии, здесь находился боевой штаб и все необходимые структуры военного времени. Но так как боевых действий здесь не было, почему не сохранились наши дома отдыха, животноводческие фермы, птицефабрики, цитрусовые насаждения, чайные плантации? Где они, почему до сегодняшнего дня ничего не функционирует? Кто ответственен за это? Поблизости от моего дома было четыре объекта – три дома отдыха и один летний лагерь «Дзержинец». Из всех этих объектов сохранена только турбаза «Золотой Берег». Отмечу, что во время войны в нем проживали беженцы из восточной части Абхазии. В настоящее время «Золотой берег» функционирует в летний сезон. От дома отдыха «Нептун», который считался домом отдыха высшего класса, остался только корпус без окон и дверей. База отдыха «Рица» – без кровли, окон и дверей, пионерлагерь «Дзержинец» полностью уничтожен. Следует отметить, что некоторые из этих объектов сданы в аренду, при этом – как они находились в плачевном состоянии на протяжении многих послевоенных лет, так и находятся, не принося доход ни государству, ни селу Мгудзырхуа, на территории которой они находятся. В Мюссерском заповеднике происходят большие оползни дороги из-за неправильного отношения к лесу. Пансионат «Мюссера» функционирует. А что с самим селом? Как обстоят дела с пахотными участками, где наши чайные плантации, мандариновые участки, где наша животноводческая ферма? Куда смотрят наши избранные народом депутаты? Почему они, депутаты, за время своего депутатства не встречаются с народом, не интересуются его нуждами и мнением, или это предвыборная бутафория, хотя перед выборами они обещают решить многие вопросы, связанные с водоснабжением, энергоснабжением, улучшением сельских дорог, использованием сельхозугодий для развития сельского хозяйства и задействования сельчан в сельхозпроцесс для получения дохода, что улучшило бы их материальное положение. Скоро 28 лет со дня окончания грузино-абхазской войны, но для жителей сельской местности ничего нет. Даже фрукты и овощи, выращенные на приусадебном участке, сельчанин не может реализовать: нет приемных пунктов для цитрусов, лаврового листа, ореха, фруктов, овощей. Нет мест на рынке – точнее не дают сельчанину реализовать свою собственную сельхозпродукцию за прилавками рынка. Неужели нельзя поднять сельское хозяйство на высший уровень, неужели для всего этого нужны многомиллионные средства, или всего лишь желание грамотно организовать работу, чтобы этого достичь? Поверьте, если «желание» появится, то наши земли не будут пустовать, зарастать бурьяном и колючкой, а будет расти кукуруза, фасоль, овощи, фрукты, цитрусы, чай и т.д. Пора очнуться нам всем: народу, народным избранникам, взяться за поднятие нашего сельского хозяйства. Без села не будет города. Прекратить все распри и раздоры в погоне за креслами, объединиться, все-таки нас малая горстка, одной из главных черт которая является народная мудрость, АЛАМЫС, лишившись которой мы лишимся всего. Давайте подумаем о подрастающем поколении, чтобы в будущем они могли гордиться своими предками и их поступками.

Д. Д.САРСАНИЯ, жительница села Мгудзырхуа Гудаутского района

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: обществоАвтор: Д. Д.САРСАНИЯ, жительница села Мгудзырхуа Гудаутского района