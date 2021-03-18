О друзьях Абхазии

«ОН ВЕСЬ – ДИТЯ ДОБРА И СВЕТА…»

(штрихи к портрету Руслана Панеш)

Не люблю вспоминать людей, которых я неплохо знал и нередко общался, но, которые увы, эти связи не оставили в моей душе никакого тепла, никакой симпатии. Житейский опыт подсказывает, что добрые и искренние отношения людей не зависят от маститости, знатности, солидного послужного списка и других, казалось бы, не второстепенных факторов. Однако на второй план все это отступает со временем по сравнению с таким нравственным понятием, как человечность и порядочность в их подлинном смысле.

Невозможно заставить себя любить и уважать человека, не обладающего от природы никакой притягательностью, всю жизнь пребывающего (порой и без всякой надобности) в постоянном протокольном напряжении.

Но есть люди иной породы, иного типажа и характера, которые время от времени приходят в твои мысли и после их ухода из жизни. Тебе сопутствуют их добрые жесты, слова, задушевная улыбка, их естественный, очистительный юмор. Порой кажется, будто продолжаешь спокойно и мирно беседовать с ними, как и при жизни. Такой сильной аурой, позитивом обладают редкие личности.

Они открыты, обаятельны, искренни во всем, щедро излучают свет человеческой любви, приходят на подмогу в момент, когда, как воздух, необходимы помощь и внимание. Эти незаурядные качества, как мне кажется, в чем-то созвучны с идеалом, воплощенным в известных строках Александра Блока:

Простим угрюмство, разве это

Сокрытый двигатель его?

Он – весь дитя добра и света,

Он – весь свободы торжество!

Таким в моей памяти остался Руслан Хатугович Панеш, который занимая долгие годы высокие государственные должности, смог сохранить в себе отзывчивость, чувство внимательного и заботливого отношения к людям, вне зависимости от того, насколько он был близок к ним. Когда он видел, что человек нуждается в его поддержке, он обязательно находил время и помогал ему решить вопрос, каким бы он ни был сложным. Равнодушие и черствость были противопоказаны его волевой, широкой натуре. Он был прост, доступен, а это качество, идущее, как мне кажется, от большой внутренней культуры, воспитанности, человеколюбия. Познакомился я с ним в 1994 году, когда по поручению Владислава Григорьевича Ардзинба, будучи депутатом Первого Парламента независимой Абхазской республики. Вместе с нашим великим поэтом Багратом Шинкуба я принял участие в масштабных мероприятиях в Анкаре, посвященных 130-летию окончания Кавказской войны. Они проходили в огромном Дворце спорта. Со всего мира съехались сюда видные представители адыго-абхазской диаспоры, чтобы дать оценку пройденному пути и обозначить перспективу дальнейшего развития.

На этом общекавказском международном форуме, будучи председателем Комитета и одновременно первым заместителем министра по национальной политике, печати и внешним связям Республики Адыгея Руслан Панеш возглавлял адыгейскую делегацию. Мужчина строгой внешности, элегантный, аристократичный, всегда подтянутый, собранный. Таким я его представлял себе, таким он сейчас и выглядел здесь, в Анкаре, где встретились братья абхазы и адыги. Несмотря на сложность программы, насыщенность ее культурной составляющей, предусматривавшей и ряд встреч с уважаемыми представителями кавказской диаспоры, Руслан Хатугович находил время для спокойного общения.

В перерыве между заседаниями он подходил, интересовался нашими впечатлениями о прозвучавших на симпозиуме докладах. Очень внимательно прислушивался к словам Баграта Шинкуба, делился с ним мнением о наших абхазо-адыгских проблемах. Думаю, Руслан Хатугович лучше, чем кто-либо из наших северокавказских друзей знал о том, что сейчас тревожило Абхазию, о нуждах ее граждан. Он занимался проблемами беженцев, людей, обездоленных войной, помогал получать пенсии, гуманитарную помощь, решал и другие вопросы, связанные с восстановлением социальной инфраструктуры Абхазии. И делал он все, совершенно не выпячивая себя, считая это своим гражданским долгом. Успешно продвигать любые дела, связанные с Абхазией, ему удавалось в первую очередь благодаря личной поддержке Первого Президента Адыгеи Аслана Джаримова, чуть ли не с первых дней войны работавшего в тесном контакте с Владиславом Ардзинба.

Возвращаясь к событиям в Турции 1994 г., хотел бы вспомнить еще один важный в хронике тех незабываемых дней эпизод. Когда Посольство России в Турции сообщило о намерении организовать протокольный прием в честь адыгейской делегации, Руслан Хатугович сразу же поставил себе задачу найти какую-либо приемлемую форму приобщения братьев-абхазов к этому мероприятию. Умело и талантливо преодолев все политические препоны, связанные с непризнанностью Абхазии, он добился совместного приглашения в российское Посольство абхазской и адыгейской делегаций. Баграт Васильевич Шинкуба, понимая, как это было непросто и какое это имеет значение для международного престижа становящейся на ноги Абхазии, был весьма польщен достойным дипломатическим жестом Руслана Хатуговича и выразил ему признательность за внимание и поддержку. Мы не знаем, кого из крупных политиков наш коллега подключил к данному вопросу (об этом мы, собственно говоря, и не спрашивали его), но, главное, он нашел ключ к решению. Вполне возможно, что оказались достаточными его личные дипломатические усилия, его высокий авторитет. Таким образом, адыги и абхазы продемонстрировали Послу России свое единство, духовную близость, и об этом написала турецкая пресса.

Помню, с какой внутренней сосредоточенностью и благоговением Руслан Хатугович слушал на Международной конференции доклад Баграта Шинкуба о предыстории создания выдающегося эпического полотна – исторического романа «Последний из ушедших» – о судьбе малочисленных народов. К тому времени книга вышла и на турецком языке в переводе с абхазского Хаири Кутарба, и среди черкесской диаспоры имела большой резонанс. А еще раньше она была блестяще озвучена на адыгском переводчиком Хамидом Кармоковым.

Позже, в 1999 году, мне удалось пообщаться с Русланом Хатуговичем на фестивале искусств «Мир Кавказу», проходившем в Майкопе в рамках деятельности Ассоциации «Северный Кавказ». У нас была предварительная договоренность, что на круглом столе, входившем в программу фестиваля, мне, как писателю, руководителю Фонда культуры Абхазии должны предоставить слово. На фестивале присутствовали главы республик Северного Кавказа. Доклад, который я готовил накануне очень тщательно, был посвящен культурным и духовным истокам общей истории наших генетически родственных народов. Выступающих было много. В их числе – ректоры университетов Северного Кавказа, министры культуры, известные политики, депутаты Госдумы РФ и др. Я, конечно, переживал, волновался, чувствуя и осознавая, насколько нелегко представить свое видение культурологических проблем Кавказа перед такой солидной аудиторией.

Не скрою, не был уверен, что мне дадут слово, потому что среди записавшихся в прениях были очень известные личности, которых даже по этическим соображениям невозможно было не пригласить к трибуне симпозиума. Но в итоге мое выступление состоялось, и, судя по публикациям прессы, сообщениям некоторых СМИ, вызвало определенный интерес. Это чувствовалось хотя бы по тому, как минут двадцать меня слушали очень внимательно. Но и здесь, скажу откровенно, не обошлось без посредничества Руслана Хатуговича, который, образно говоря, продолжал последовательно и дипломатично выполнять роль «лоббиста» интересов Абхазии. Я видел, как он неоднократно подходил к ведущим круглого стола и весьма корректно напоминал им о моем докладе. Кстати, полный текст моего выступления, был включен в сборник выступлений участников. После праздника культуры я не раз общался с Русланом Панеш по разным поводам, в том числе и на юбилейных вечерах народного писателя И.Ш. Машбаша. Да и в Абхазии бывали весьма удобные моменты, позволявшие хотя бы вскользь обсудить проблемы культуры, истории.

Еще более близкое мое знакомство с Русланом Хатуговичем состоялось в Адыгее в Северокавказском филиале федерального Государственного музея искусства народов Востока в 2015 г. Замечу, что будучи начальником Управления культуры в 80-х годах, Руслан Панеш вместе с известным советским и российским ученым, профессором – археологом Александром Лесковым при участии на тот момент директора Государственного музея народов Востока Владимира Набадчикова и содействии первого секретаря Адыгейского обкома КПСС Нуха Асланчериевича Берзегова «пробили» в Москве финансирование строительства филиала. Таким образом, в Адыгее был создан один из самых значительных культурно-просветительских центров на Юге России – Северокавказский филиал федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей искусства народов Востока».

Во время нашей встречи в далеком 2015 году Руслан Панеш, уже выйдя на пенсию, работал заместителем директора в этом филиале. Встреча, в которой принимали участие супруга Первого Президента Абхазии – Светлана Ирадионовна Джергения и министр культуры Эльвира Анатольевна Арсалия, была посвящена 70-летию основателя современного независимого Абхазского государства, академика В.Г.Ардзинба. В честь этого торжества в музее была организована большая выставка работ абхазских художников. На открытии присутствовали руководители Адыгеи, нынешний глава республики Мурат Кумпилов, министры, представители адыгейской творческой и научной интеллигенции, добровольцы – участники боев за освобождение Абхазии (1992-1993 гг.). Шла напряженная работа к подготовке важной культурной акции под руководством директора музея, известного архитектора, незабвенной Нафисет Зачериевны Кушу. Но и здесь я обратил внимание на то, как Руслан Хатугович, как бы оставаясь в тени, вносил весомый вклад в организацию масштабного мероприятия. Ни одной минуты я не видел его спокойно наблюдающим за процессом подготовки праздника, сам он был в ее водовороте. Я заметил также, какое удивительное взаимопонимание было между Русланом и Нафисет, как красиво, в прекрасном тандеме умели они дополнять друг друга. Моментами, на редкость колоритно вписывался в их интеллигентные, добрые отношения здоровый, ободряющий адыгейский юмор.

После открытия выставки Светлана Ирадионовна деликатно намекнула нашим добрым хозяевам, что ей хотелось бы заглянуть в какие-нибудь книжные магазины. Ее всегда интересовала историческая (кавказоведческая) литература, в особенности связанная с махаджирством, исследованием которого она занималась давно. Мы с Эльвирой Анатольевной тоже были не прочь взглянуть на новинки книжной продукции. Не успели мы заговорить на эту тему, как Руслан Хатугович тут же любезно откликнулся на нашу просьбу и повел нас по центральному проспекту Майкопа, где располагались наиболее посещаемые книжные магазины. По пути наш бесценный «гид» рассказывал нам, как нелегко было после развала СССР сохранять объекты культуры, в том числе и книжные магазины. Ему, как чиновнику, имевшему прямое отношение к культуре (он был в свое время начальником управления культуры облисполкома, депутатом Парламента Адыгеи) приходилось поневоле вступать в конфликт с теми, кто хотел под видом приватизации, прибрать к рукам помещения государственных учреждений культуры. И немало таких объектов сохранились благодаря принципиальности и честности Руслана Панеш.

Мы выбрали несколько книг, каждый – по близкому ему профилю и когда мы подошли к кассе, чтобы расплатиться, нам любезно ответили, что за нас уже заплатили… По доброй улыбке Руслана Хатуговича, ожидавшего нас у дверей, мы поняли, что это был его «сюрприз»… У меня в библиотеке хранятся сборник стихов одного из моих литературных кумиров Владислава Ходасевича, «Избранное» (Москва, Аделант, 2011) и знаменитый (прочитал на одном дыхании) роман Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» о мрачных страницах истории братской Чечни. Они напоминают мне о пребывании в чистом, добром, светлом, на редкость гостеприимном Майкопе.

Нафисет Кушу и Руслан Панеш организовали для нас замечательную встречу с Асланом Тхакушиновым – в тот момент он возглавлял Республику Адыгея. Они провожали нас, как положено по адыгским традициям, сопровождая до административной границы с Краснодарским краем. Когда доехали до условной пограничной территории, машины остановились, гостеприимные хозяева пригласили нас к удобному местечку, где можно было спокойно сымпровизировать что-то наподобие фуршета. Руслан Хатугович тихо, молча, стал доставать из бумажной упаковки две красивые бутылки какого-то дорогого коньяка Мы обменялись тостами, отведали разных адыгейских вкусностей, отменного местного сыра и, растроганные до глубины души неописуемым вниманием, попрощались с нашими братьями.

Пожалуй, это была моя последняя встреча с замечательным человеком, истинным патриотом, государственником, настоящим интеллигентом и большим другом Абхазии Русланом Панеш. Печально сознавать, что давно уже мы не ощущаем его физического присутствия, его крепкого горского рукопожатия, но тепло его взгляда, его мощная душевная энергетика по-прежнему сближают нас. И порой мне чудится, будто возвысившись над всеми бытовыми и житейскими неурядицами, Руслан Хатугович говорит всем нам как и при жизни: «Братья, будьте вместе, берегите все то, что завоевано нашими предками ценой огромных жертв!».

P.S. После того, как не стало Руслана Хатуговича, я узнавал о новых деталях его биографии через его близких друзей. Валерий Шалвович Аршба, поддерживавший с ним очень близкие отношения, рассказал мне недавно по телефону о каких-то новых эпизодах, обогативших мои представления о достойнейшем и благороднейшем адыге. Но еще больше всего согрело мне душу знакомство по Интернету с его прекрасной дочерью Саидой Панеш – кандидатом филологических наук, доцентом кафедры романо-германской филологии Кубанского государственного университета, знатоком иностранных языков, известным журналистом, ученым. Как мне было приятно, когда я узнал из переписки с ней, что она собирает материалы для книги о своем отце. Думаю, что это будет лучшей памятью о человеке, оставившем свой заметный, добрый след в новейшей истории взаимоотношений наших единокровных народов.

Владимир ЗАНТАРИА, поэт, прозаик, доктор филологических наук, академик АНА, лауреат государственной премии им. Д.И. Гулиа

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Владимир ЗАНТАРИА, поэт, прозаик, доктор филологических наук, академик АНА, лауреат государственной премии им. Д.И. Гулиа