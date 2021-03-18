НОВЫЙ УСПЕХ ЛОТАРА ГРИНВАЛЬДА

Творчество

Многогранна и интересна работа Центрального Дома Российской армии имени М.В.Фрунзе. Проводимые им различные фестивали, конкурсы, спортивные соревнования по статусу являются всероссийскими и пользуются большой популярностью среди военнослужащих и гражданского населения. Например, фестиваль детского творчества «Мир глазами детей», конкурс народного творчества воинов ВС, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша», конкурсы военной вышивки «Суровая нитка», открытый турнир на Кубок Минобороны РФ по бильярду среди офицеров и многие другие полюбившиеся мероприятия.

Особое место в деятельности ЦД РА им. Фрунзе занимают и литературные конкурсы: имени генералиссимуса А.В.Суворова и «Твои, Россия, сыновья».

Ежегодный Всероссийский литературный конкурс имени генералиссимуса А.В.Суворова учрежден в 2002 году военно-художественной студией писателей. Недавно были подведены итоги за 2020 год. Среди победителей XIX конкурса значится и военнослужащий Абхазской армии капитан Лотар Евгеньевич Гринвальд: в жанровой номинации «Поэзия» он стал лауреатом за цикл стихотворений о Республике Абхазия. Соответствующий Диплом и бюст генералиссимуса А.В.Суворова ему вручил заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова Владимир Силкин (на снимке).

Отметим, что в прошлом году Лотар Гринвальд был признан победителем XIV Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья» за подборку военно-патриотических стихотворений «Русский язык». Его некоторые произведения опубликованы в газете «Республика Абхазия».

Желаем нашему земляку и защитнику Отечества новых творческих успехов и мирного неба над головой.

АРТАВАЗД САРЕЦЯН

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН