ТЫ ОБНИМЕШЬ БЕЛЫМ КРЫЛОМ НАШИХ СЫНОВЕЙ

Памяти подруги

28 февраля 2021 года перестало биться сердце красивой и яркой женщины, председателя Пицундского комитета матерей и вдов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Зинаиды Сосланбековны Папцава.

Это огромная потеря не только для близких, но и для тех, кто был знаком с Зинаидой лишь мельком. Настолько жизнелюбивой, радостной, энергичной она была, буквально заражала окружающих своим оптимизмом.

В Абхазию Зинаида, юная красавица из Северной Осетии, приехала и стала невесткой в добропорядочной пицундской семье благодаря любви. Семья радовалась появлению двух мальчиков и прекрасной девочки, родители работали в подразделениях курорта «Пицунда», жили счастливо.

Зинаида, выросшая среди суровых заснеженных гор, наслаждалась ласковым морем и красотой сосново-самшитового рая Пицунды. И в селе Лдзаа ее сразу полюбили.

14 августа 1992 года, когда на ставшую ей родной Абхазию напали враги и лидер республики Владислав Григорьевич Ардзинба обратился к народу с призывом всем вместе встать на защиту Родины, Зина, как и большинство женщин, проводила на войну мужчин – повзрослевших сыновей и супруга. А сами они с дочкой оставались дома, молились, чтобы уберег Господь их семью, их общую Родину.

Но не пощадила ее судьба. Когда в июле 1993 года подразделения Абхазской армии штурмовали стратегические высоты, чтобы лишить врага господства на них, в дом Папцава привезли одновременно два гроба – спутника жизни и младшего сына отняла у Зинаиды война.

Зинаида от горя потеряла сознание. Соседи с трудом привели ее в чувство. Похоронив в один день мужа и сына, Зинаида заставила себя жить дальше.

«Я должна жить ради будущего, – убеждала она себя. – Идет война, и наша Абхазия каждый день теряет сыновей и дочерей – десятками, сотнями. Оккупанты из Грузии, в рядах которых выпущенные из тюрем бандиты, грабят, убивают без пощады невинных людей, жгут усадьбы и сады. Но мы победим, наступит мир. Ради этого я буду жить. Я буду рассказывать внукам, каким был их дед, каким был их дядя. Непременно наступит счастливая светлая жизнь».

Едва окончилась война, Зинаида уже знала что надо делать. Потеряв родных, она как никто понимала: общую беду можно пережить только вместе с такими же женщинами, как она сама. И – занимаясь важными для людей и страны делами, поднимая дух других женщин, вселяя в них надежду на будущее.

Спустя год она провела акцию по снятию траура и всем сама купила цветные яркие косынки взамен черных. Все пицундские женщины, вдохновленные ее примером – ради внуков, ради счастья подрастающих поколений – сняли траур, который носили по погибшим. С какой радостью она встречала гостей с Северного Кавказа, организовывала встречные делегации, издала несколько книг. Когда я общалась с ней, мне казалось, что сердце мое наполняется живительной силой. Я так и называла ее – «Мое озеро надежды»!

Работать с людьми всегда непросто. Только со стороны казалось, что все гладко и хорошо складывается, бывали и трудности, и обиды, и трения, как обычно бывает в людских отношениях.

Только самым близким Зинаида Сосланбековна признавалась, как ей бывает тяжело, ей очень помогало море, у которого она проводила утренние и вечерние уединенные часы. Она стала писать стихи и посвящала их погибшим ребятам. Я благодарна ей за стихи, которые она прочитала на могиле моего сына.

Она старалась помогать людям действенно, обращалась к руководству страны безо всякого стеснения, выбивала путевки в санатории и реабилитационные центры, находила средства на лечение.

Зинаида много работала не только как глава Комитета, она продолжала работать и на курорте, пользовалась среди сотрудников большим авторитетом, щедро делилась с молодыми своим богатым опытом.

За свой труд Зинаида Папцава была награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Жестко реагировала Зинаида, когда некоторые жители нашего государства очерняли наши святыни, вели непатриотичные обывательские разговоры. Она сразу становилась холодной и непримиримой.

Пока бьется мое сердце, я буду помнить тебя, родная моя. Там, на небесах, ты обнимешь белым крылом наших мальчиков, наших сыновей. А на Земле ты свою миссию выполнила.

Мы, матери погибших, уже выплакали все свои слезы и как бы мы не скорбели о тебе, дорогая Зинаида, слез уже нет. А душа твоя уже воссоединилась с душами твоих близких на небесах.

Царствие тебе Небесное, моя лучшая подруга.

Людмила ЧИТАНАВА, общественный деятель

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: обществоАвтор: Людмила ЧИТАНАВА, общественный деятель