ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СВЯЗЕЙ

В рамках ХХVII Московской международной туристической выставки MIТT «Путешествие и туризм» Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с региональной общественной организацией по поддержке женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса «Интернациональный союз женщин».

Цель подписания соглашения – объединение женщин творческих направлений, представителей малого и среднего бизнеса Абхазии и России, обмен опытом, повышение профессионального, социального и культурного развития, создание иных деловых связей между заинтересованными организациями и предприятиями обеих сторон.

«Сотрудничество будет способствовать росту взаимодействия и укреплению разноуровневых связей. Стороны будут оказывать помощь друг другу в установлении деловых контактов путем организации конференций, семинаров, стажировок, обмена делегациями, реализации международного проекта «Руками женщины», путём привлечения представителей творческих профессий, членов ТПП для презентации абхазского народно-художественного промысла и ремесла», – отметила президент Палаты Тамила Мерцхулава.

Соглашение с российской стороны подписала президент РОО «Интернациональный союз женщин», руководитель международного проекта «Руками женщины» Альфия Амирова. В церемонии подписания принимала участие Анна Василец – президент группы компаний по медицинскому туризму «Атлас здоровья».

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА