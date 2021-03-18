ТПП РА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ И ТУРИЗМ» В МОСКВЕ

Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Тамилой Мерцхулава принимает участие в ХХVII Московской международной туристической выставке MIТT «Путешествие и туризм», которая проходит в МВЦ «Крокус Экспо».

Абхазский павильон представлен на государственном уровне и является официальной площадкой для презентации турпродукта и туристских маршрутов республики, уникальных возможностей в части отдыха и путешествий в Абхазии.

Консолидированный павильон представляют Министерство туризма, Торгово-промышленная палата, туроператоры, отельеры и туристические организации республики, в том числе НП «Абхазский Союз туризма», Гильдия отельеров.

Участвуя в данной выставке с 2017 года, ТПП не только пропагандирует нашу республику на международном рынке туризма, но представляет посетителям весь спектр возможностей для развития агро- и гастротуризма в Абхазии, а также демонстрирует алкогольную, пищевую и печатную продукцию.

В этом году на выставке состоялся показ нового фильма «Абхазия», созданного Торгово-промышленной палатой, который ранее был презентован на официальном ее сайте, в социальных сетях, на международном телеканале UTV и телеканале «Глазами туриста». Отметим, что абхазский павильон посетила глава «Ростуризма» Зарина Догузова, которая не только пообщалась с членами делегации, но и попробовала абхазскую продукцию.

Международная туристическая выставка MITT – самая крупная туристическая выставка России в категории «Туризм и отдых» во всех номинациях общероссийского рейтинга выставок 2018-2019 гг. Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы.

В этом году в МITT принимают участие Болгария, Турция, Израиль, Греция, Куба, Никарагуа, Абхазия, Мальдивы, Малайзия, Казахстан, Таиланд, Каталония, Черногория и др. Выставка завершится 18 марта 2021 года.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА