СУХИЕ ЦИФРЫ НУЖНОЙ РАБОТЫ

В день троллейбусы совершают в среднем по 10 кругов по всем маршрутам. Направлений всего три – Маяк – Тхубун, Новый район – Рынок и Старый поселок – Рынок.

По направлению Новый район – Рынок ходит 10 троллейбусов, и они осуществляют в течение дня по 10 оборотов. По направлению Старый поселок – Рынок – 2 троллейбуса, которые совершают 14 оборотов. С октября 2020 года направление Маяк – Тхубун из-за частых отключений света работает с перебоями, поэтому в этом направлении всего 1 троллейбус, который совершает по 5 оборотов в день.

Пассажиропоток троллейбусного парка составляет около 1800-2000 человек в день, из них 10-12% – льготники.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.