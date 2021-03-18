ГОВОРИТ МОЛОДЕЖЬ

11 марта 2021 г. на очередном съезде общественной организации «Аруаа» его делегатами было озвучено требование об отставке действующего Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Республиканская общественная организация «Форум молодежи Абхазии» выступила 17 марта с заявлением, в котором назвала прозвучавшие на съезде обвинения в адрес Аслана Бжания «оценочными суждениями делегатов, не подкрепленными очевидными и объективными фактическими данными, свидетельствующими о прямой ответственности за них Президента Республики Абхазия».

В числе обвинений в адрес президента на съезде было заявлено, что «Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия не приняты основополагающие законы по противодействию коррупции (20-я статья Конвенции ООН)».

«Так, по утверждению делегатов съезда, «ещё больше возросла нагрузка на налогоплательщиков по содержанию чиновничьего аппарата». При этом ни самими делегатами, ни какими-либо профильными специалистами никаких исследований, показывающих точные численные коэффициенты возрастания налоговой нагрузки, не проводилось. Нет чисел, нет точных данных, есть лишь утверждение делегатов оппозиционной организации», – отмечается в заявлении.

«Еще в апреле 2018 года группой депутатов, в числе которых был и Аслан Георгиевич Бжания, был предложен для рассмотрения ряд законопроектов, нацеленных на борьбу с коррупцией. Принятие данных законопроектов позволит не только противодействовать коррупции, как это предполагается в статье 20-й Конвенции ООН по противодействию коррупции и незаконному обогащению, но и подразумевает также создание механизмов возмещения вреда, причиненного преступлениями в сфере коррупции! Однако об этом никто из делегатов съезда «Аруаа» не вспомнил. Таким образом, уважаемые делегаты, истина заключается в том, что Президент не несет вину за непринятие антикоррупционных законов. Сами антикоррупционные законы не ограничиваются одними лишь декларациями о доходах и расходах, а адресатом вашего обвинения никак не может быть глава исполнительной ветви власти», – заявляет Форум молодежи Абхазии и предлагает «за разъяснениями о судьбе не принимаемых с 2018 года важнейших законов обратиться к Спикеру Парламента.

По мнению авторов заявления, невозможно в течение одного года решить все проблемы, связанные с криминалом, наркоманией и ситуацией на дорогах, разве что произойдет чудо или манипуляции со статистикой.

«Реальную положительную динамику в указанных областях следует ожидать спустя несколько лет эффективной работы. И в этой работе важна роль всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Только их слаженная плодотворная работа может дать реальные положительные сдвиги. Однако, сегодняшняя ситуация такова, что Парламентом так и не приняты законы об участии в организованных преступных сообществах, а пользующиеся в результате последних реформ значительными материальными и иными преференциями суды по-прежнему сложно назвать высокоэффективными», – отмечается в заявлении Форума молодежи Абхазии.

Обвиняя власти в ухудшении социально-экономического положения страны и её граждан, включая пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны, в «Аруаа», по мнению Форума молодежи, забыли или просто закрыли глаза на такие обстоятельства, как пандемия коронавируса, закрытая в течение нескольких месяцев граница и лишь в конце лета начавшийся туристический сезон.

Форум молодежи Абхазии считает неубедительным и неаргументированным требование «Аруаа» о досрочной отставке Президента и призывает народ Республики Абхазия не принимать его во внимание.

Номер: 18-19Выпуск: 4022-4023Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс